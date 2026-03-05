BIST 13.118
İspanya'dan NATO Genel Sekreteri'nin İran açıklamalarına itiraz

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ABD ve İsrail'i İran'a yönelik saldırılarından dolayı destekleyen görüşlerini paylaşmadığını belirtti.

Robles, İspanyol Cadena Ser radyosuna verdiği demeçte, Rutte'nin İran ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Rutte'nin açıklamalarından bizi uzaklaştıran bazı noktalar var ancak İspanya'nın NATO'nun kararlı bir müttefiki olduğu ve olmaya devam edeceği kesinlikle açık olmalıdır." şeklinde konuştu.

Rutte'nin İran'a saldırılarla ilgili ABD ve İsrail'e destek vererek, "Avrupa'da da yaygın bir destek hissediyorum." şeklindeki ifadeleri için, "Açıkça katılmıyorum" diyen Robles, NATO Genel Sekreteri ile geçmişte savunma harcamalarının artırılması konusunda da farklı görüşleri olduğunu hatırlattı.

Bakan Robles, diğer yandan İspanya'ya yeni atanan ABD Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Uzun zamandır planlanmış bir nezaket ziyaretiydi." değerlendirmesini yaptı.

Savunma Bakanı, "Başkan (Donald) Trump'ın söylediklerinin aksine, İspanya müttefiklerine sıkı sıkıya bağlı bir ülkedir ve bunu Büyükelçi'ye ilettim. Amerikalılar, Başkan Trump'ın İspanya hakkındaki açıklamalarının yanlış olduğunun tamamen farkındalar. İspanya müttefiklerine sıkı sıkıya bağlı bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

