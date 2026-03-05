BIST 13.118
DOLAR 44,00
EURO 51,18
ALTIN 7.252,48
HABER /  GÜNCEL

Tahran sokakları bomboş. 2 günde 100 bin kişi kenti terk etti

Tahran sokakları bomboş. 2 günde 100 bin kişi kenti terk etti

ABD ve İsrail'in hava saldırıları nedeniyle İran'ın başkenti Tahran'da sokaklar boşaldı. On binlerce kişinin Tahran'ı terk ettiği ve ülkenin kuzeyindeki eyaletlere gittiği belirtiliyor. İşte Tahran sokaklarında son durum...

Abone ol

İran'ın başkenti Tahran, hayalet şehre dönüşmüş durumda. Dükkanların çoğu kapalı ve sokaklar neredeyse bomboş. Caddelerde ise trafik normale göre çok daha az.

 İsrail ve ABD'nin saldırıları nedeniyle on binlerce kişi Tahran'ı terk etti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, saldırılardan sonraki ilk iki günde Tahran'ı terk edenlerin sayısının 100 bini bulduğunu duyurdu.

GÜNDE 2 BİN ARAÇ ŞEHRİ TERK EDİYOR

 Trafik polisi kayıtlarına göre Tahran'dan çıkan araçların sayısı günlük bin ila 2 bini buluyor. Boşalan Tahran sokaklarındaysa ABD-İsrail saldırısında öldürülen Ayetullah Ali Hamaney'in fotoğrafları dikkat çekiyor.

 Tahran'da 28 Şubat'tan bu yana gün boyu süren saldırılar kentin birçok noktasında ağır yıkıma yol açtı. Saldırılar sonucu yıkımın yaşandığı yerlerden biri de Diplomatik Polis Merkezi’nin bulunduğu Türkmenistan Caddesi oldu.

 Caddede bulunan birçok işyeri, ev ve öğrenci yurdu zarar gördü. Diplomatik Polis Merkezi tamamen yıkıldı.

“HER GÜN BİR AY GİBİ HİSSETTİRİYOR

 Son hava saldırısının tüm evini salladığını söyleyen kent sakini, "Her gün bir ay gibi hissettiriyor. Saldırıların sayısı çok yüksek." diye konuştu.

 Son hava saldırısının tüm evini salladığını söyleyen adam, camların kırılmaması için pencerelerini açık bırakmak zorunda kaldığını anlattı.

GÜNLÜK HAYAT DURMA NOKTASINDA

 Güvenliklerinden endişe eden çoğu insan evlerinde kalıyor, sadece temel ihtiyaçlar için dışarı çıkıyor.

 Yumurta ve patates gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarının da fırladığını belirten halk, benzin ve ekmek kuyruklarının "inanılmaz" olduğunu söylüyor.

 Başkentte yaşayan bir başka kişi BBC'ye verdiği demeçte, süpermarketler ve fırınlar açık olsa da çoğu dükkanın kapalı olduğunu ve bazı ATM'lerin çalışmadığını söyledi.

 İNTERNET KESİNTİLERİ HALA BÜYÜK BİR SORUN

 İnternet izleme kuruluşu NetBlocks, ülkedeki bağlantının “normal seviyelerin yaklaşık yüzde 1’i” civarında olduğunu ve iletişim kesintisinin 120 saati aştığını bildirdi.

 NetBlocks’un sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “İran’daki internet kesintisi artık 120 saati geçti ve bağlantı hala normal seviyelerin yaklaşık yüzde 1’i civarında seyrediyor.” ifadelerine yer verildi.

 Açıklamada ayrıca, telekomünikasyon şirketlerinin küresel internete bağlanmaya çalışan kullanıcıları yasal işlemle tehdit ettiği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
THY'nin 2025 toplam geliri açıklandı! Yıllık bazda yüzde 6,3 arttı...
THY'nin 2025 toplam geliri açıklandı! Yıllık bazda yüzde 6,3 arttı...
Global Yatırım Holding'den 5,1 milyar lira konsolide net kar
Global Yatırım Holding'den 5,1 milyar lira konsolide net kar
Almanya, İran'a yönelik saldırılara veya rejim değişikliği operasyonlarına katılmayacak
Almanya, İran'a yönelik saldırılara veya rejim değişikliği operasyonlarına katılmayacak
Ukrayna duyurdu: Rus ordusu sivil bir gemiye saldırı düzenledi
Ukrayna duyurdu: Rus ordusu sivil bir gemiye saldırı düzenledi
Sabiha Gökçen Havalimanı majör kategorisinde "Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı" oldu
Sabiha Gökçen Havalimanı majör kategorisinde "Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı" oldu
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den 'Ege Adaları' açıklaması
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den 'Ege Adaları' açıklaması
Öğretmenleri tehdit eden veli tutuklandı
Öğretmenleri tehdit eden veli tutuklandı
Erzurum'da yasa dışı bahis ve kumar içerikli 203 siteye erişim engeli
Erzurum'da yasa dışı bahis ve kumar içerikli 203 siteye erişim engeli
Ekrem İmamoğlu'ndan diğer cumhurbaşkanı adayları hakkında kritik açıklama
Ekrem İmamoğlu'ndan diğer cumhurbaşkanı adayları hakkında kritik açıklama
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatla ilgili dünyadan tepkiler yükseldi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatla ilgili dünyadan tepkiler yükseldi
Türkiye'de otomotiv endüstrisi şubat ayında 3 milyar 544 milyonluk ihracat gerçekleştirdi
Türkiye'de otomotiv endüstrisi şubat ayında 3 milyar 544 milyonluk ihracat gerçekleştirdi