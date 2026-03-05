Nato Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye açıklaması: 5. madde detayı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İran'dan Türk hava sahasına yönelen balistik füze hakkında açıklamalarda bulundu. Rutte, füzenin NATO hava savunması tarafından etkisiz hale getirildiğini belirterek, durumu kınarken, NATO'nun topraklarını savunma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Dün İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmata ilişkin NATO Genel Sekreteri Mark Rutte açıklamalarda bulundu. Rutte, İran'ın füze fırlatmasına karşın durumu açıkça kınadıklarını ifade ederken, füzenin NATO hava füze savunması tarafından etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Ayrıca yaşanan olayı örnek gösteren Rutte, "NATO topraklarının her karışını savunacağımıza dair açık bir kanıt. Bu ciddi bir durumdu ve kesinlikle kınanmalıdır." sözlerine yer verdi.

Rutte, yaşanan füze olayı sonrası NATO'nun 5. maddesinin yürürlüğe girmeyeceğini ve kimsenin de bundan söz etmediğini ifade etti. Öte yandan Mark Rutte, "En önemli nokta, rakiplerimizin dün NATO’nun ne kadar güçlü ve dikkatli olduğunu görmüş olmaları. NATO çok güçlü ve çok dikkatli" dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmişti.

Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sornasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmişti. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı.