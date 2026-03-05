BIST 13.118
İstanbul'da bir kadın sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı

Anadolu Ajansı
İSTANBUL Fatih'te sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi.Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kocamustafapaşa Mahallesi'nde sokakta yürüyen Semiha D'ye, bir şüpheli silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen Semiha D'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Semiha D, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

