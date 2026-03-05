BIST 13.106
Ekrem İmamoğlu'ndan diğer cumhurbaşkanı adayları hakkında kritik açıklama

İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, ilk duruşması 9 Mart'ta görülecek İBB davası öncesi yaptığı açıklamada, "Türkiye'de demokrasi hangi yolla, kimin adaylığıyla korunacaksa, o yola destek olurum, o adaya destek olurum. İmamoğlu olmadı başkası olsun' demek kolay, ancak bu yol da yol değil. Bu zorbalığa başımızı eğmemeliyiz. Milletin talimatı da budur " dedi.

19 Mart 2025'te gözaltına alınan ve dört gün sonra yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, 9 Mart'ta görülmeye başlanacak İBB davası öncesi BBC Türkçe'ye konuştu.

Avukatları aracılığıyla soruları yazılı yanıtlayan İmamoğlu, duruşma için büyük bir hazırlık yaptığını söyledi.

İmamoğlu, sadece hukuki savunmaya hazırlanmadığını belirterek, "Çıkış yolumuzu milletimizle paylaşmak adına önemli bir siyasi çalışmayı gerçekleştirdiğim bir süreçteyim" dedi.

İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarıyla ilgili "19 Mart kumpasından sonra 15,5 milyon vatandaşın tercihiyle aday oldum" dedi.

"İmamoğlu Cumhurbaşkanı olsun meselesi değildir"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemesi tartışmalarıyla ilgili İmamoğlu, şunları söyledi:

"Kendi adıma şunu belirtmekte bir an bile tereddüt etmem: Türkiye'de demokrasi hangi yolla, kimin adaylığıyla korunacaksa, o yola destek olurum, o adaya destek olurum. Benim meselem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olsun meselesi değildir. Mesele Türkiye meselesi, mesele demokrasimizin akıbeti meselesidir. Dolayısıyla, ülkenin hayrına, demokrasimizin menfaatine hangi yol daha etkin bir şekilde hizmet edecekse zamanı geldiğinde ben de o yolun yolcusu olurum."

İmamoğlu, bütün bu yorumlarının yanında, "İmamoğlu olmadı başkası olsun" demeyi de doğru bulmadığını belirtti:

"Ancak şunu da vurgulamak isterim: İktidar yargı kumpasıyla rakibini oyun dışına ittiğinde, 'Tamam o zaman başka adayla yarışalım' dersek bugün İmamoğlu'na yapılan, yarın da başkasına yapılır. Bunu da görmek, buna uygun davranmak lazım. İmamoğlu olmadı başkası olsun' demek kolay, ancak bu yol da yol değil. Bu zorbalığa başımızı eğmemeliyiz. Milletin talimatı da budur. Bugün bana yapılanın yarın başkasına yapılmayacağını kim garanti edebilir? Dolayısıyla, yapmamız gereken öncelikle iktidara 'milletin iradesinin karşısında duramazsın' demek. 'Türkiye'yi iktidarların seçimle değiştiği bir ülke olmaktan çıkaramazsın' mesajını en güçlü şekilde vermektir."

"Bahçeli karar vermeli"

MHP'den gelen "adil yargılama" çağrılarını da değerlendiren İmamoğlu, partinin lideri Devlet Bahçeli için "Adil yargılama mı talep ediyor, yoksa zikzak söylemlerle milletin kafasını mı bulandırıyor?" diye sordu.

"Sürecin geldiği noktadan memnun değilim"

İmamoğlu, desteğinin devam ettiğini söylediği çözüm süreci ile ilgili olarak ise şu yorumu yaptı:

"Nitekim, müdahalemiz işe yaradı ki komisyon, örgütün feshi ve örgüt mensuplarının entegrasyonuyla beraber demokrasimizin acil meselelerini de gündemine aldı. Ancak ne sürecin geldiği noktadan ne de komisyonun hazırladığı rapordan memnunum."

