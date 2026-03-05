Lal Denizli'nin uyuşturucu test sonucu belli oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonunda Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Geçtiğimiz hafta Adli Tıp'a kan ve saç örneği veren Denizli'nin uyuşturucu testinin sonucu belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "uyuşturucu" soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alınmıştı.

Ünlü isimlerin ifadelerinde adı geçen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırıldı.

UYUŞTURUCU TESTİNİN SONUCU BELLİ OLDU

Geçtiğimiz hafta ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na gelen CHP'li Denizli, daha sonra Adli Tıp'a kan ve saç örneği verdi.

Lal Denizli'nin uyuşturucu testinin sonucu belli oldu. Sonuca göre, Denizli'nin kan, idrar, saç ve tırnağından alınan örneklerle yapılan testler negatif çıktı.