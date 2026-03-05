ABD'nin en büyüyük bankası Morgan Stanley'den şok karar

ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley, verimlilik ve stratejik dönüşüm planları kapsamında iş gücünde yaklaşık yüzde 3'lük bir kesintiye giderek 2 bin 500 çalışanının işine son vermeyi planlıyor.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, işten çıkarmalar bankanın üç temel birimi olan yatırım bankacılığı ve ticaret, varlık yönetimi ve yatırım yönetimi departmanlarını kapsayacak.

Kararın, şubelerde görev yapan finansal danışmanları etkilemeyeceği belirtildi. Bankanın söz konusu işten çıkarma kararının, stratejik hedefler ve bireysel performans değerlendirmeleri doğrultusunda alındığı kaydedildi.

Morgan Stanley’in geçen yıl rekor finansal sonuçlar elde etmesine ve dördüncü çeyrekte piyasa beklentilerinin üzerinde kar açıklamasına rağmen bu kararı alması dikkati çekti.

Banka yönetiminin, bir yandan belirli alanlarda küçülmeye giderken diğer yandan büyüme potansiyeli görülen stratejik departmanlarda personel sayısını artırmayı hedeflediği ifade ediliyor.