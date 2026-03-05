ABD-İsrail saldırıları! Tahran'da yıkım giderek ağırlaşıyor

Tahran'da en fazla yıkımın olduğu yerlerden biri de İran-Irak Savaşı'nda ölen İranlı askerlerin ailelerinin yaşadığı “Şehit Burucerdi Sitesi" oldu.Bu siteye saldırılarda en az 18 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki İranlı yetkililer, saldırıya uğrayan sitedekilerin tamamın sivil olduğunu belirtiyor.