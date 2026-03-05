ABD-İsrail saldırıları! Tahran'da yıkım giderek ağırlaşıyor
İran'ın başkenti Tahran, 28 Şubat'tan bu yana ABD-İsrail tarafından yoğun şekilde bombalanırken, kentteki yıkım giderek artıyor.
ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı hava saldırıları devam ediyor. İran'ın 20'den fazla kentini hedef alan hava saldırıları başkent Tahran'da yoğunlaşıyor.
ABD ile İsrail'in 6 gündür aralıksız devam eden saldırıları nedeniyle İran'ın başkentinde yıkım giderek ağırlaşıyor.
Tahran'da en fazla yıkımın olduğu yerlerden biri de İran-Irak Savaşı'nda ölen İranlı askerlerin ailelerinin yaşadığı “Şehit Burucerdi Sitesi" oldu.Bu siteye saldırılarda en az 18 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki İranlı yetkililer, saldırıya uğrayan sitedekilerin tamamın sivil olduğunu belirtiyor.
Saldırıların bıraktığı yıkım sitenin girişinden itibaren açıkça görülüyor. Hurdaya dönen ve kullanılamaz hale onlarca araç ve çok sayıda konutta oluşan ağır hasar dikkati çekiyor.