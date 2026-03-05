Merkez Bankası rezervleri 210 milyar doları aştı

Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı. 27 Şubat haftasında brüt rezervler, altın fiyatlarındaki değer kazancının etkisiyle 4,2 milyar dolarlık sert bir yükseliş kaydederek 210,3 milyar dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezerv kompozisyonunda altın varlıkları sürükleyici güç olmaya devam ediyor. Açıklanan son verilere göre, brüt rezervler haftalık bazda önemli bir toparlanma sergilese de yıl başından bu yana süregelen genel düşüş trendi dikkat çekiyor.

REZERVLERDE HAFTALIK ARTIŞ, YILLIK KAYIP

Merkez Bankası verilerine göre, 27 Şubat ile biten haftada toplam brüt rezervler bir önceki haftaya kıyasla 4,2 milyar dolar artış gösterdi. Bu artışla birlikte toplam büyüklük 210,3 milyar dolar seviyesine taşındı. Ancak madalyonun diğer yüzünde, Ocak 2026’dan bu yana yaşanan 7,9 milyar dolarlık (%3,6) toplam erime, orta vadeli baskının sürdüğünü kanıtlıyor.

DÖVİZ GERİLERKEN ALTIN ZİRVEYE KOŞUYOR

Rezervlerin alt kalemleri incelendiğinde, döviz ve altın varlıkları arasındaki makasın açıldığı görülüyor. Brüt rezervlerdeki artışın neredeyse tamamı altın varlıklarından kaynaklandı:

Altın Rezervleri: Değeri haftalık bazda yüzde 3,3 artarak 136,8 milyar dolara ulaştı. Küresel piyasalardaki altın fiyatlarındaki yükseliş ve bankanın stok yönetimi bu artışta temel rol oynadı.

Döviz Rezervleri: Altının aksine döviz cinsi varlıklar yüzde 0,3 oranında hafif bir gerileme kaydederek 65,65 milyar dolar seviyesine indi.

IMF POZİSYONUNDA YATAY SEYİR

Uluslararası Para Fonu (IMF) nezdindeki rezerv pozisyonu ve Özel Çekme Hakları (SDR) toplamı ise daha sınırlı bir hareketlilik sergiledi. Bu kalem, yüzde 0,1’lik sembolik bir artışla 7,78 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.