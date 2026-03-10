BIST 12.702
İran'ın savaşın durması için tek bir şartı var

İran'ın savaşın durması için tek bir şartı var

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, "Eğer bir ateşkes sağlanacaksa, İran'a yönelik saldırgan eylemlerin tekrar edilmeyeceğine dair bir güvence verilmelidir" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, bir televizyon programında açıklamalar yaptı. Garibabadi Çin, Rusya, Fransa ve bazı bölge ülkelerinin savaşın durdurulması veya ateşkes sağlanması amacıyla İran ile temas kurduğunu aktardı.

Garibabadi, bazı ülkelerin ateşkes çağrısında bulunduğunu ancak İran'ın bu konudaki tutumunun net olduğunu belirtti.

Ateşkes ihtimaline ilişkin konuşan bulunan İranlı yetkili, olası bir anlaşmanın kalıcı güvence içermesi gerektiğini ifade etti. Garibabadi, İran'a yönelik saldırıların yeniden gerçekleşmeyeceğine dair garanti verilmeden yapılacak bir ateşkesin kalıcı olmayacağını söyledi.

Garibabadi, "Eğer bir ateşkes sağlanacaksa ya da savaş durdurulacaksa, İran'a yönelik saldırgan eylemlerin tekrar edilmeyeceğine dair bir güvence verilmelidir. Aksi takdirde birkaç ay sonra yeniden bir saldırı gerçekleşirse böyle bir ateşkesin hiçbir anlamı olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Saldırıyı başlatan taraf İran değildir"

Garibabadi açıklamasında, "Bu tür talepler bazı ülkeler tarafından dile getiriliyor ancak İran'ın bu konudaki tutumu nettir. Çünkü savaşı ve saldırıyı başlatan taraf İran değildir. Bu nedenle eylemlerin durdurulmasına yönelik bir talep gündeme gelse bile savunmasını durduracak taraf İran değildir. Zira İran saldırgan bir eylemde bulunmamakta, kendisini savunmaktadır" ifadelerini kullandı.

