Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ara tatil açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda ara tatilleri kaldırmadıklarını belirterek, "Her durumda çocuklarımızın mevzuata göre, 180 iş günü okula gelmeleri gerekiyor. Ramazan ve Kurban Bayramı, her ikisi de aynı eğitim-öğretim dönemine denk düştüğünde ve her ikisinde de dokuzar gün tatil olduğunda, bunun oraya yerleşme ihtimali yok. Bu bir teknik zorunluluk." dedi.

Bakan Tekin, 24 TV'de "Arafta Sorular" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"180 iş günü okula gelmeleri gerekiyor"

Milli Eğitim Bakanı Tekin, ara tatillerin kaldırılacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Tatilleri kaldırmıyoruz. Her durumda çocuklarımızın mevzuata göre, 180 iş günü okula gelmeleri gerekiyor. Ramazan ve Kurban Bayramı, her ikisi de aynı eğitim-öğretim dönemine denk düştüğünde ve her ikisinde de dokuzar gün tatil olduğunda, bunun oraya yerleşme ihtimali yok. Bu bir teknik zorunluluk." bilgisini paylaştı.

"Online olarak yapacağız"

Öğretmenlerin seminer dönemlerine de değinen Tekin, "Ara tatilin olduğu haftayla Ramazan Bayramı örtüştüğü için öğretmen arkadaşlarımız şunu bekliyor olabilirler: 'Seminer dönemi'. Onu da online olarak yapacağız." sözlerini sarf etti.

