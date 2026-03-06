Antalya Belek Üniversitesi’nden ÜNİDES başarısı! Projeleri destek almaya hak kazandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ÜNİDES programının 6. dönem sonuçları açıklandı. Antalya Belek Üniversitesi öğrenci toplulukları, Türkiye genelinde binlerce başvuru arasından destek almaya hak kazanan projeleriyle dikkat çekti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında 6. dönem proje değerlendirme sonuçları açıklandı.
Türkiye genelinde yoğun başvurunun yapıldığı programda Antalya Belek Üniversitesi öğrenci toplulukları önemli bir başarı elde etti.
Türkiye genelinde binlerce proje başvurusu yapıldı
ÜNİDES programının 6. dönem başvuruları 2 Aralık 2025 ile 11 Şubat 2026 tarihleri arasında alındı. Türkiye’nin 81 ilinden toplam 6 bin 659 proje başvurusu gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 1.378 proje destek almaya hak kazandı. Bu projelerin 552’si ulusal, 826’sı ise yerel kapsamda değerlendirildi.
Program, üniversite öğrenci topluluklarının sosyal, kültürel ve akademik alanlarda proje üretmesini teşvik etmeyi ve gençlerin aktif katılımını artırmayı amaçlıyor.
Antalya Belek Üniversitesi’nden 5 topluluğa destek
Antalya Belek Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan projeler de destek almaya hak kazandı. Program kapsamında üniversiteden beş öğrenci topluluğunun projeleri kabul edildi.
Destek alan topluluklar şu şekilde sıralandı:
Can Sağlığı Topluluğu
Kalite Topluluğu
Resim Topluluğu
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Topluluğu
Turizm ve Gezi Topluluğu
Öğrenci topluluklarının proje kapasitesi artıyor
Üniversite yönetimi, öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimine katkı sağlayan bu projelerin hazırlanmasında emeği geçen danışman akademisyenleri ve öğrencileri tebrik etti.
Ayrıca öğrenci topluluklarının proje üretme kapasitesinin artmasının, üniversitenin kurumsal gelişimi ve gençlik çalışmalarının güçlenmesi açısından önemli bir gösterge olduğu vurgulandı.