BIST 13.152
DOLAR 44,09
EURO 51,18
ALTIN 7.350,04
HABER /  EKONOMİ

Bakan Bayraktar'dan akaryakıt fiyatları ve doğal gaz için açıklama

Bakan Bayraktar'dan akaryakıt fiyatları ve doğal gaz için açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından enerji arz güvenliğine ilişkin, "Hem akaryakıtta hem doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz şu anda ama gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

Abone ol

Bayraktar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "İran'daki gelişmeler nedeniyle doğal gaz konusunda endişe duymalı mıyız?" sorusu üzerine Bayraktar, "Doğal gaz konusunda endişe duymayın." karşılığını verdi.

"Hem akaryakıtta hem doğal gazda..."

Arz güvenliği konusunda bir sıkıntı bulunmadığını vurgulayan Bayraktar, "Hem akaryakıtta hem doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz şu anda ama gelişmeleri yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Brent petroldeki fiyat artışına yönelik değerlendirmesi sorulan Bayraktar, "Dünyada ciddi bir arz kesintisi endişesi ve arz kesintisi söz konusu. Bundan dolayı fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Ümit ediyorum en kısa zamanda hem bölgedeki bu çatışma sona erer hem de dünyadaki piyasalar biraz daha normalleşir. Bunun hızlı bir şekilde olmasını istiyoruz. İnşallah öyle olur." dedi.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış

Brent petroldeki fiyat yükselişine bağlı akaryakıt fiyatlarındaki artışa yönelik yeni bir önlem alınıp alınmayacağına ilişkin soru üzerine Bayraktar, şöyle konuştu:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte çalışıyoruz. Esas itibarıyla fiyatın yükselmesi ve aşağı düşmesinde ABD Başkanı'nın açıklamaları neticesinde savaşın bitme ihtimalinin belirmesi dolayısıyla arzın normale döneceği beklentisiyle fiyatlar biraz gevşedi. Ümit ediyoruz böyle olumlu gelişmeler ve açıklamalar petrolü normal seviyelerine döndürecektir. Bu sene için özellikle yılın geri kalanında da 60 dolarlar civarında bir öngörüde bulunmuştuk ama tabii şu anda bir savaş ortamı var."

"Bizim ağırlıklı alımlarımız Hürmüz dışında"

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına yönelik soru üzerine Bayraktar, "Bizim ağırlıklı alımlarımız Hürmüz dışında, dolayısıyla bizim açımızdan şu anda bir risk gözükmüyor." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş bölgeyi tamamen ateşe atmadan durdurulmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş bölgeyi tamamen ateşe atmadan durdurulmalıdır
İBB davası televizyonda yayınlanacak mı? Bakan Gürlek son noktayı koydu
İBB davası televizyonda yayınlanacak mı? Bakan Gürlek son noktayı koydu
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin açıkladı
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin açıkladı
İran, bölgedeki ABD-İsrail ile bağlantılı bankaları hedef alabileceğini açıkladı
İran, bölgedeki ABD-İsrail ile bağlantılı bankaları hedef alabileceğini açıkladı
Denetimlerde ortaya çıktı! Mide bulandıran görüntü, tam 700 kilogram...
Denetimlerde ortaya çıktı! Mide bulandıran görüntü, tam 700 kilogram...
Fransa: Bu savaşı onaylamadık, katılmadık ve katılmayacağız
Fransa: Bu savaşı onaylamadık, katılmadık ve katılmayacağız
İsrail'den Lübnan'ın güneyindeki 6 beldeye saldırı tehdidi
İsrail'den Lübnan'ın güneyindeki 6 beldeye saldırı tehdidi
İmamoğlu'ndan 'İBB Davası'na tepki: Bu senaryoyu yazan Cumhurbaşkanıdır
İmamoğlu'ndan 'İBB Davası'na tepki: Bu senaryoyu yazan Cumhurbaşkanıdır
Mersin Büyükşehir Belediyesinde arama yapılıyor!
Mersin Büyükşehir Belediyesinde arama yapılıyor!
Netaş, 2025 Yıl Sonu Satış Gelirlerini Yüzde 31 Artırarak 12 Milyar TL’ye Ulaştırdı
Netaş, 2025 Yıl Sonu Satış Gelirlerini Yüzde 31 Artırarak 12 Milyar TL’ye Ulaştırdı
FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası
FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası
Tera Yatırım’ın Londra’daki Türkiye Konferansı’na 25 trilyon dolarlık fonlardan büyük ilgi
Tera Yatırım’ın Londra’daki Türkiye Konferansı’na 25 trilyon dolarlık fonlardan büyük ilgi