Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin açıkladı

Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesi zorunluğu eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Tekin, "Kamuoyundaki tartışmaları izliyor ve değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasına yönelik çalışmalar hakkında flaş bir açıklama daha yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitim süresinin uzatılmasıyla ilgili olarak çocukların daha erken yaşlarda yüksek eğitime devam etmesi gerektiğini belirterek kamuoyundaki tartışmaları değerlendirdiklerini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tekin, zorunlu eğitim süresiyle ilgili bir açıklama yaptı.
Çocukların bilgi erişiminin kolay olduğu bir dönemde daha erken yaşlarda yüksek eğitime devam etmesi gerektiğini belirtti.
Kamuoyundaki tartışmaları izlediklerini ve değerlendirdiklerini ifade etti.

ZORUNLU EĞİTİM KISALACAK MI?

Çocukların bilgi erişimi kolay olduğu bir dönemde daha erken yaşlarda yüksek eğitime devam etmesi gerektiğini kaydeden Bakan Tekin, "Kamuoyundaki tartışmaları izliyor ve değerlendiriyoruz" dedi.

"DAHA ERKEN YAŞLARDA YÜKSEK EĞİTİME DEVAM ETMELERİ LAZIM"

Tekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz 12 yıllık zorunlu eğitimi tartışırken çocuklarımızın bilgi erişimi kolay olduğu bir dönemde daha erken yaşlarda yüksek eğitime devam etmesi lazım. Kamuoyundaki tartışmaları izliyor ve değerlendiriyoruz"

