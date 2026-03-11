BIST 13.142
İmamoğlu'ndan 'İBB Davası'na tepki: Bu senaryoyu yazan Cumhurbaşkanıdır

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB davası sürerken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dava sürecine sert tepki gösterdi. İmamoğlu, süreçte yaşananların siyasi olduğunu savunarak, Bu senaryoyu yazan ve talimat veren Cumhurbaşkanıdır. Talimatı alıp yerine getiren ve bütün bu hukuksuzlukları sürdüren siyasetçi görünümlü eski başsavcıdır” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin dava devam ederken Ekrem İmamoğlu’ndan yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, davaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve süreci sert sözlerle eleştirdi.

İBB davasında üçüncü gün: İmamoğlu dahil 402 sanığın yargılaması sürüyor

'OPERASYONLARIN ÖDÜLÜ BAKANLIK'

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kötü niyetli 19 Mart darbecilerinin yalanları, iftiraları kursaklarında kalacak.

Bu senaryoyu yazan ve talimat veren Cumhurbaşkanıdır.

Talimatı alıp yerine getiren ve bütün bu hukuksuzlukları sürdüren siyasetçi görünümlü eski başsavcıdır.

Operasyonların ödülü bakanlık; bedeli de 1 yıl dolarken 250 milyar Dolar olmuştur. Bu bedel milletin cebinden çıkmıştır. Bu zihniyetin ve ceberrut rejimin; makam, mevki, menfaat peşinde, ahtapotun kolları biçiminde, devletin kurumlarını nasıl sardığı da ortadadır.

İftiranamenin tek açıklaması vardır: Kişi kendinden bilir işi!
Milletimiz sizi göndermek için can atıyor!"

