Anadolu Ajansı
Denetimlerde ortaya çıktı! Mide bulandıran görüntü, tam 700 kilogram...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, ruhsatsız faaliyet gösteren işletmede küflenip bozulan 700 kilogram sucuk ekiplerce imha edildi.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Yeri ve Çevre Sağlığı Denetim Birimi ile Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde bir işletmenin gerekli onay belgesi olmadan ruhsatsız faaliyet gösterdiğini tespit etti.

İşletmede detaylı inceleme yapan ekipler, sucuklarda küflenme ve bozulma olduğunu belirledi.

Denetimlerde ortaya çıktı! Mide bulandıran görüntü, tam 700 kilogram... - Resim: 0

Tüketilmesinde sakıncalı olduğu tespit edilen 700 kilogram sucuk, ekipler gözetiminde imha edildi.

Denetimlerde ortaya çıktı! Mide bulandıran görüntü, tam 700 kilogram... - Resim: 1

Ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen işletme hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem başlatıldı.

