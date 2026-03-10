Şoförler Odası’ndan plaka resti: "Polis bizim plakamıza sadece ceza yazar!"

Yıllardır tartışma konusu olan APP benzeri plakalarla ilgili itiraf Bursa’dan geldi. Bazı şoförler odalarının ek ücret karşılığında "kalın kalıp" plaka bastığı iddiaları üzerine konuşan Oda Başkanı, bu tür plakaların verildiğini doğruladı. Standart dışı büyük harflerle basılan bu plakaların hukuki bir koruma sağlamadığını belirten Başkan, "Polis bu plakaya ancak 4 bin TL ceza yazar" diyerek, odanın bastığı mühürlü plakanın bile cezai işleme engel olmadığını itiraf etmiş oldu.

Abone ol

Sosyal medyaya düşen fotoğraflar, plaka tartışmalarında "vatandaş mı kusurlu, kurum mu?" sorusuna son noktayı koydu. Bazı şoförler odalarının camlarına asılan “Özel kalıplı kalın plaka basımı vardır” yazıları, mevzuata aykırı baskıların ek ücret karşılığında bizzat resmi ellerle yapıldığını belgeledi. Standart dışı büyük harf ve rakamlarla basılan bu plakalar yüzünden ceza yiyen vatandaşlar "Sahte değil, odadan aldık" diyerek kendilerini savunurken, odaların bu işlemi "ek hizmet" adı altında pazarladığı ortaya çıktı.

YÖNETMELİKLERDE KALIN HARFLİ PLAKA TANIMI YOK

Yönetmeliklerde bu tür bir plaka tarif edilmiyor. Plaka işlemleri, Araçların Satış Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri'ne göre yürütülüyor, bu düzenlemede ayrı bir plakaya izin verilmiyor.

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Çakır, APP plaka ile karakter farkı nedeniyle yanlışlıkla sahte gibi değerlendirilen plakalar arasındaki farkı anlatıp, vatandaşlara uyarılarda bulunurken, bu tür plaka verdiklerini dolaylı kabul etti. Çakır'ın açıklamaları sosyal medyada paylaşılıyor.

Çakır, Bursa Olay TV'ye yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

“Şoförler odasında basılan plakayı APP olarak yorumlamak yanlış. Şoförler Odası'nda basılan plakalarda mühür, karekod, sacın üzerinde orijinal olduğunu belirten dalgalanmalar vardır. Bunun APP ile sınıflandırılması mümkün değildir. Sadece polislerin şoförler odalarında basılan bazı plakalara, örnek olarak şunu gösterebiliriz."

“4 BİN LİRA CEZA YAZILIR”

"Rakamlar büyük ve belirgindir, fakat bu plaka da şoförler odasında basılmıştır herhangi bir şekilde karekoda zarar verilmediği için bu plaka üzerindeki harflerin büyük olmasından dolayı polis bir şey demeye kalksa bile yazabileceği ceza 4 bin liradır. Kesinlikle 140 bin lira olarak görülmesin.”

Çakır bu açıklamasıyla, plakaların resmi, ancak kalın harf veya rakamlı olması halinde, uygulanması gereken cezaya işaret etmiş oldu. Çakır, aynı zamanda, odaların verdiği plakaların kalın harfli bile olsa yasal sayılması gerektiğine dikkat çekti.

APP PLAKA GÖRÜNÜMLÜ YASAL PLAKALAR OLABİLİR

Çakır'ın açıklaması, sürücülerin, şoförler odasından büyük harf ve rakamlı plaka verildiğine ilişkin açıklamalarını da doğruluyor. Odaların, 250 veya 500 lira farkla kalın harf ve rakamlı plaka ürettiği belirtiliyordu. Odalardan aldıkları plakaların büyük veya kalın rakamlı olmasından dolayı endişe duyan araç sahipleri, değişim için kuyruklar oluşturdu.

Bu açıklama, vatandaşların ellerindeki orijinal damgalı plakalar için endişe etmemeleri gerektiğini de gösteriyor fakat polis rakam veya harflerden dolayı ceza yazarsa, mühür ve diğer işaretleri dikkate almazsa ne olacak?

PLAKA BASIM EVRAKLARINI ODADAN İSTEYEBİLİRSİNİZ

Plaka şoförler odası tarafından bu şekilde verildiyse ne olacak? Bu durumda ceza yazılan vatandaşın şoförler odasına başvurması gerekebilir. Odalar, plaka bakım evraklarını saklamak zorunda ve bir çok sürücü, APP görünümlü plakasının şoförler odası tarafından verildiğini ileri sürüyor.

Bu sürücüler plakayı basan odadan belge alabilirler. Plaka işlemleri, Araçların Satış Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri'ne göre yürütülüyor ve basım yapan yer, basım belgesini saklamak zorunda. Yönetmelikte, “Plaka basım talep belgesi veya buna ilişkin elektronik bildirim, plakayı basan kuruluş tarafından en az üç yıl süre ile muhafaza edilir. Tescil plakalarında, plaka basım işlemini gerçekleştiren kuruluşun mührü bulunur.” deniliyor.

Dolayısıyla, APP görünümlü plakayı oda bastıysa basım belgesini talep edebilirsiniz. Ayrıca bu şekilde elinizde yasal olarak aldığınız plaka varsa, polise durumu anlatabilirsiniz. Ceza yediyseniz ilgili odadan belge isteyebilirsiniz. Sorun yaşamamak için plakayı basan yerden belgeyi alarak yanınızda bulundurun.