Mersin'de genç kadın çocuklarını görmeye gittiği evde öldürüldü

Mersin'in Toroslar ilçesinde 2 çocuk annesi Songül A. (27), boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Songül A. (27), çocuklarını görmek için boşanma aşamasındaki eşi Selami A'nın (34) Toroslar Mahallesi'ndeki evine gitti. İkamette eşini bıçakla yaralayan Selami A, olay yerinden kaçtı. hbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Songül A, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, "kasten yaralama" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 9 kaydı bulunan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

