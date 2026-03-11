Fransa: Bu savaşı onaylamadık, katılmadık ve katılmayacağız

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin Fransa’nın bu savaşa destek vermediğini ve katılmadığını söyledi. Barrot, askeri gerilimin düşürülmesi ve çatışmaların sona ermesi çağrısında bulunurken enerji fiyatlarındaki artışın dünya ekonomisi açısından risk oluşturduğunu belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, France 2 ile France Inter tarafından ortak yayınlanan bir programda Orta Doğu’daki son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına değinen Barrot, Fransa’nın bu askeri girişime destek vermediğini vurgulayarak, "Bu savaşı onaylamadık ve katılmadık. Onaylamıyoruz ve katılmayacağız." ifadelerini kullandı.

Barrot, bölgede askeri gerilimin hızla azaltılması gerektiğini belirterek taraflara çatışmaların sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Enerji piyasalarındaki dalgalanmalara da değinen Barrot, dizel ve benzin fiyatlarında yaşanan artışın küresel ekonomi için risk taşıdığına dikkat çekti.

İRAN’A “TUTUMUNU DEĞİŞTİRME” ÇAĞRISI

İran’ın bölgesel politikalarına da değinen Barrot, ülkenin yaklaşımında değişiklik yapılması gerektiğini ifade etti. Barrot, "İran'dan istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli bir güç olmaktan vazgeçmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN ULUSLARARASI MİSYON ÖNERİSİ

Barrot ayrıca deniz güvenliği konusuna da değinerek seyrüsefer özgürlüğünün deniz hukuku kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğinin güvenliğini sağlamak amacıyla bir misyon oluşturulmasını istediklerini belirten Barrot, birçok ülkenin bu kapsamda oluşturulacak uluslararası savunma misyonuna katılmaya ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Barrot, söz konusu girişime Avrupa’dan ve bölgeden bazı ülkelerin katılmaya hazır olduklarını ifade etti.