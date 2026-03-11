İran Hürmüz Boğazı'na mayın döşüyordu ABD 16 gemisini vurup batırdı

İRAN Hürmüz Boğazına mayın döşeyeceğini duyurmuş ve düğmeye basmıştı. ABD'den karşı hamle geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait 16 mayın döşeme gemisini imha etti.

CBS News'in aktardığı habere göre Tahran yönetimi, küresel petrol ticaretinin kilit noktaları arasında yer alan Hürmüz Boğazı'nın altına petrol tankerlerini batırmak için mayın yerleştirmeye başladı. Petrol ve gaz sevkiyatının can damarındaki bu hamleye ABD'nin karşılığı hızlı ve sert oldu.

ABD 16 İRAN GEMİSİNİ BATIRDI

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İran'ın savaş gemilerine yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, ABD'nin dün Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait 16 mayın döşeme gemisi de dahil çok sayıda savaş gemisinin imha edildiği belirtildi.

TRUMP : DERHAL KALDIRIN

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’ı Boğaz’a döşenmiş olası mayınları "derhal" kaldırması yönünde talimat verdiğini açıklayan Pentagon kaynakları, bu durum üzerine 16 İranlı mayın döşeme gemisinin batırıldığını açıkladı.

İRAN'IN MAYIN STOĞU

CBS News'in haberine göre İran su yoluna yüzlerce mayın döşeme kapasitesine sahip. İran, her biri 2 ila 3 mayın taşıyabilen küçük tekneler kullanıyor. İran’ın toplam mayın stoğunun 2.000 ile 6.000 arasında olduğu tahmin ediliyor.