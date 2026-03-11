BIST 13.153
DOLAR 44,08
EURO 51,23
ALTIN 7.349,70
HABER /  DÜNYA

İran Hürmüz Boğazı'na mayın döşüyordu ABD 16 gemisini vurup batırdı

İran Hürmüz Boğazı'na mayın döşüyordu ABD 16 gemisini vurup batırdı

İRAN Hürmüz Boğazına mayın döşeyeceğini duyurmuş ve düğmeye basmıştı. ABD'den karşı hamle geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait 16 mayın döşeme gemisini imha etti.

Abone ol

CBS News'in aktardığı habere göre Tahran yönetimi, küresel petrol ticaretinin kilit noktaları arasında yer alan Hürmüz Boğazı'nın altına petrol tankerlerini batırmak için mayın yerleştirmeye başladı. Petrol ve gaz sevkiyatının can damarındaki bu hamleye ABD'nin karşılığı hızlı ve sert oldu.

ABD 16 İRAN GEMİSİNİ BATIRDI

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İran'ın savaş gemilerine yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, ABD'nin dün Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait 16 mayın döşeme gemisi de dahil çok sayıda savaş gemisinin imha edildiği belirtildi.

TRUMP : DERHAL KALDIRIN
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’ı Boğaz’a döşenmiş olası mayınları "derhal" kaldırması yönünde talimat verdiğini açıklayan Pentagon kaynakları, bu durum üzerine 16 İranlı mayın döşeme gemisinin batırıldığını açıkladı.

İRAN'IN MAYIN STOĞU
CBS News'in haberine göre İran su yoluna yüzlerce mayın döşeme kapasitesine sahip. İran, her biri 2 ila 3 mayın taşıyabilen küçük tekneler kullanıyor. İran’ın toplam mayın stoğunun 2.000 ile 6.000 arasında olduğu tahmin ediliyor.

İran Hürmüz Boğazı'na mayın döşüyordu ABD 16 gemisini vurup batırdı - Resim: 0
Hürmüz Boğazı petrol sevkiyatında hayati öneme sahip. Petrol zengini körfez ülkelerinin de can damarı. İran savaşı sebebiyle petrol gemileri boğazdan geçemiyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de genç kadın çocuklarını görmeye gittiği evde öldürüldü
Mersin'de genç kadın çocuklarını görmeye gittiği evde öldürüldü
Jeffrey Epstein'e ait çiftlikte arama!
Jeffrey Epstein'e ait çiftlikte arama!
Akbank'tan "Serbest Plus Hesap"
Akbank'tan "Serbest Plus Hesap"
Akaryakıtta tabela değişiyor! Zam sonrası çifte indirim geliyor, benzin ve motorinde son fiyatlar
Akaryakıtta tabela değişiyor! Zam sonrası çifte indirim geliyor, benzin ve motorinde son fiyatlar
İletişim Başkanı Duran: "Dezenformasyonla mücadele artık yalnızca medya alanının değil..."
İletişim Başkanı Duran: "Dezenformasyonla mücadele artık yalnızca medya alanının değil..."
Ankara'da deprem paniği! AFAD duyurdu
Ankara'da deprem paniği! AFAD duyurdu
Kuzey Kore, ABD ve İsrail'in "saldırgan eylemlerini" şiddetle kınadı
Kuzey Kore, ABD ve İsrail'in "saldırgan eylemlerini" şiddetle kınadı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Mauro Icardi Liverpool maçı biter bitmez stadyumu terk etti! O anlar gündem oldu
Mauro Icardi Liverpool maçı biter bitmez stadyumu terk etti! O anlar gündem oldu
Gözler Merkez Bankası’nda: Faiz kararı yarın açıklanacak!
Gözler Merkez Bankası’nda: Faiz kararı yarın açıklanacak!
Gözler Merkez Bankası’nda: Faiz kararı yarın açıklanacak!
Gözler Merkez Bankası’nda: Faiz kararı yarın açıklanacak!
BtcTurk'ten yeni yatırımcılara hediye çeki fırsatı
BtcTurk'ten yeni yatırımcılara hediye çeki fırsatı