Akbank'tan "Serbest Plus Hesap"

Akbank, Serbest Plus Hesap ile Akbanklılara yüzde 40'a varan faiz oranı ve esnek para çekme-yatırma özelliğini birlikte sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbanklılar, yüzde 40'a varan avantajlı faiz oranıyla tasarruflarını değerlendirirken, vade beklemeden para yatırıp çekebiliyorlar.

Herhangi bir koşula bağlı olmadan gecelik yüksek faiz oranı sunan özel yapısıyla Serbest Plus Hesap, vadeli mevduatın getirisini vadesiz hesap esnekliğiyle bir araya getiriyor.

Serbest Plus Hesap'ta toplam bakiyenin yüzde 10'una karşılık gelen tutar ilişkili vadesiz hesapta tutulurken, kalan bakiye avantajlı faiz oranı üzerinden değerlendiriliyor. Hesapta gerçekleştirilen işlemlerde bu oran otomatik olarak korunuyor ve Akbanklılar birikimlerinden değer kazanmaya kesintisiz devam ediyor.

Akbank, Serbest Plus Hesap ile tasarruf sahiplerine hem yüksek faiz getirisi hem de anlık erişim kolaylığı sağlayarak birikim yönetimini daha esnek ve kullanıcı dostu hale getiriyor.

Serbest Plus Hesap'tan Akbank Bireysel, KOBİ ve ticari müşterileri özel avantajlarla yararlanabiliyor.

Segmentlere ait alt limit, üst limit, faiz oranı ve ayrıntılı tüm bilgilere Akbank internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.