BtcTurk'ten yeni yatırımcılara hediye çeki fırsatı

BtcTurk, BtcTurk Kripto ve BtcTurk Hisse'ye yeni üye olan yatırımcılara 1000 liraya varan hediye çeki fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BtcTurk, BtcTurk Kripto ve BtcTurk Hisse uygulamaları üzerinden yeni kullanıcılara özel kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında BtcTurk Kripto ve BtcTurk Hisse'ye yeni üye olan kullanıcılar, üyeliklerini tamamladıktan sonraki ilk 30 gün içinde gerçekleştirecekleri alım-satım hacmine bağlı olarak 1000 liraya varan hediye çeki kazanma fırsatı elde edecek.

Yeni yatırımcıların platform deneyimini teşvik etmeyi amaçlayan kampanyada kullanıcılar, gerçekleştirdikleri işlem hacmine göre farklı tutarlarda ödüller kazanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların yeni üyeliklerini tamamlamaları ve üyelik tarihinden itibaren ilk 30 gün içinde belirlenen işlem hacimlerine ulaşmaları gerekiyor.

Kampanya kapsamında kullanıcıların ilk 30 gün içerisinde gerçekleştirecekleri toplam alım-satım hacmine göre kazanabilecekleri hediye çeki tutarları BtcTurk Kripto'da geçerli 25 bin-50 bin lira işlem hacmi (100 lira hediye çeki), 50 bin 1-100 bin lira işlem hacmi (250 lira hediye çeki), 100 bin 1-200 bin lira işlem hacmi (500 lira hediye çeki), 200 bin 1-300 bin lira işlem hacmi (750 lira hediye çeki), 300 bin 1 lira ve üzeri işlem hacmi (1000 lira hediye çeki) şeklinde oldu.

BtcTurk Hisse'de geçerli işlem hacmine göre hediye çekleri, 50 bin - 100 bin lira işlem hacmi: 100 lira hediye çeki, 100 bin 1 - 250 bin lira işlem hacmi: 250 lira hediye çeki, 250 bin 1 - 400 bin lira işlem hacmi: 500 lira hediye çeki, 400 bin 1 - 550 bin lira işlem hacmi: 750 lira hediye çeki, 550 bin 1 lira ve üzeri işlem hacmi 1000 lira hediye çeki şeklinde sıralandı.

