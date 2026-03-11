İran bahane Kıbrıs'ta niyet başka! Cihat Yaycı'dan 'Türkiye'ye saldıracaklar' iddiası

İRAN savaşı sebebiyle Kıbrıs'ın çevresine bir çok ülke askeri yığınak yapmaya başladı. Eski Tümamiral Yaycı'ya göre İran bahane ediliyor ve asıl niyet başka. İran'ı bahane eden Avrupa ülkelerinin Kıbrıs’taki askerî varlıklarını arttırdığını belirten Cihat Yaycı, “Kıbrıs merkezli bir jeopolitik ve askerî oyun tezgâhlanmakta. Bu yığınak, sahada Türkiye ve KKTC’ye yönelik bir saldırı hazırlığının göstergesi. İstenen şey Türksüz bir Kıbrıs ve Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz’dir” dedi.

İRAN savaşı bahanesiyle Kıbrıs'ın etrafı askeri gemilerle çevrilmiş durumda. Rum Kesimi ABD, Fransa, İsrail, İngiltere, Ermenistan ve hatta Hindistan ile savunma işbirliği anlaşması imzaladı. Yunanistan da bölgeye hem uçak hem savaş gemisi yolladı. Peki gerçekte neler oluyor amaç sadece Kıbrıs'ı İran'dan korumak mı? Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'nın dediğine göre İran savaşı bir bahane. Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'a konuşan Cihat Yaycı'ya göre asıl niyet Türkiye'ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne saldırmak. Cihat Yaycı'nın iddiası şöyle:

-“1960 garantörlük anlaşmalarına aykırı olarak GKRY’de ABD, İsrail ve Fransa’ya üsler vermiş olması ve bu üslerden de İran’a ve Orta Doğu’ya çeşitli saldırılar gerçekleştiriliyor olması Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş anlaşmalarına da aykırı bir harekettir. Bu adımlar KKTC’yi tehlikeye atılmıştır.

Adayı koruyacağız bahanesi

-Durumdan yararlanmak isteyen başta Yunanistan olmak üzere birtakım devletler, Kıbrıs adasında varlıklarını artırmaya sözde İran’a karşı GKRY’yi hatta adayı koruyacağız bahanesiyle adada askerî varlıklarını Türkiye’ye karşı artırmaktadır”.

Rum kesiminde bir İngiliz üssüne ev sahipliği yapan Kıbrıs'ın etrafında şu anda bir çok ülkenin savaş gemisi konuşlanmış durumda.

Türkiye gereken hamleyi yaptı

Türkiye’nin İncirlik Hava Üssünde F-16’lar, tanker uçaklar olmasına rağmen Yunanistan’ın 4 F-16’sına karşılık, 6 F-16 uçağın KKTC’de konuşlandırdığına dikkati çeken Yaycı, şunları söyledi:

-Türkiye gerekli tedbirleri ve gerekli cevapları zamanında vermektedir. KKTC’de bulunan barış kuvvetlerimiz bunların hepsine cevap verecek niteliktedir. Füzelerden korunmak isteyen Rum halkı bile KKTC’ye geçerek güvenliğini sağlamaya çalıştığı görülüyor.

Asıl niyet Türkiye ve KKTC'ye saldırı