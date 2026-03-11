BIST 13.153
Galatasaray'ın Liverpool zaferi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye kaçıncı?

Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından UEFA ülke puanı güncellendi ve Türkiye 9. sıradaki yerini korudu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 7. dakikada Mario Lemina kaydetti. Victor Osimhen'in asist yaptığı golle kazanılan zaferin ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Liverpool, 2. dakikada Wirtz ile tehlike yarattı ancak top yandan auta çıktı. Galatasaray ise 7. dakikada öne geçti. Sara'nın kullandığı kornerde Osimhen'in indirdiği topa iyi yükselen Lemina, yaptığı kafa vuruşuyla ağları havalandırdı.

Golden sonra baskısını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Osimhen, Lang ve Sanchez ile farkı artırma fırsatları yakaladı ancak sonuç alamadı. İkinci yarıda Liverpool daha etkili görünse de kaleci Uğurcan Çakır kritik kurtarışlara imza attı.

Galatasaray'ın 62. dakikada Osimhen ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Liverpool'un 70. dakikada Konate ile bulduğu gol ise VAR incelemesinin ardından elle müdahale nedeniyle geçerli sayılmadı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray'ın aldığı galibiyetin ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Türkiye, 51.475 puanla 9. sıradaki yerini korudu.

Güncel UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde:

1- İngiltere: 113.130

2- İtalya: 98.303

3- İspanya: 92.359

4- Almanya: 88.688

5- Fransa: 80.141

6- Portekiz: 69.266

7- Hollanda: 67.012

8- Belçika: 61.850

9- Türkiye: 51.475

10- Çekya: 48.325

11- Yunanistan: 47.112

12- Polonya: 46.250

