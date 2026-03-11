BIST 13.153
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney nerede? Savaşın ilk günü yaralanmış

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başladığı gün yaralandığı öne sürüldü. İranlı ve İsrailli yetkililer, Hamaney’in özellikle bacaklarından yaralandığını ancak durumunun stabil olduğunu belirtiyor.

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in, ABD ve İsrail saldırılarının başladığı gün bacaklarından yaralandığı iddia edildi. İranlı ve İsrailli yetkililere göre Hamaney güvenli bir yerde saklanıyor ve iletişimi sınırlı tutuluyor.

Babası Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından üç gün önce İran’ın yeni dini lideri ilan edilen 56 yaşındaki Mücteba Hamaney, o tarihten bu yana ne kamuoyu önüne çıktı ne de herhangi bir açıklama yaptı.

GÜVENLİK NEDENİYLE SAKLANIYOR

 Konuyla ilgili The New York Times'a konuşan üç İranlı yetkili, Hamaney’in şu anda yüksek güvenlikli bir noktada saklandığını ve iletişiminin sınırlı tutulduğunu söyledi.

Yetkililere göre bunun bir nedeni güvenlik kaygıları. Hamaney’in herhangi bir mesaj ya da görüntü paylaşmasının bulunduğu yerin tespit edilmesine ve yeni bir saldırıya hedef olmasına yol açabileceği değerlendiriliyor.

Aynı yetkililer, Hamaney’in saldırıların ilk gününde yaralandığı bilgisinin kendilerine hükümet içindeki üst düzey isimler tarafından iletildiğini aktardı.

 İSRAİL KAYNAKLARI DA YARALANDIĞINI DÜŞÜNÜYOR

 İki İsrailli askeri yetkili de İsrail’in elde ettiği istihbaratın, Mücteba Hamaney’in 28 Şubat’ta bacaklarından yaralandığını gösterdiğini söyledi. İsrailli yetkililer, bu değerlendirmeye Hamaney’in pazar günü yeni lider seçilmesinden önce ulaşıldığını belirtti.

Ancak yaralanmanın nasıl gerçekleştiği ve ne kadar ciddi olduğu konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

BABASI İLK GÜN DÜZENLENEN SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

Mücteba Hamaney’in babası ve İran’ın uzun yıllardır dini lideri olan Ayetullah Ali Hamaney, 28 Şubat’ta Tahran’daki liderlik yerleşkesine düzenlenen İsrail hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

Aynı saldırıda yeni liderin annesi, eşi, bir oğlu ve bazı üst düzey İranlı savunma yetkilileri de öldürüldü.

 DEVLET MEDYASI “YARALI SAVAŞ GAZİSİ” DEDİ

Hamaney’in durumuna ilişkin ilk ipuçları İran devlet medyasında ortaya çıktı. Devlet televizyonu ve resmi haber ajansı IRNA, yeni lideri “yaralı savaş gazisi” olarak tanımladı.

Ayrıca güçlü dini yardım kuruluşlarından Komite-yi Emdad tarafından yayımlanan bir tebrik mesajında da Hamaney için Farsçada “savaşta yaralanmış gazi” anlamına gelen “janbaz jang” ifadesi kullanıldı.

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNDEN KAFA KARIŞTIRAN CEVAP

 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yerel medyanın Hamaney’in görevi fiilen devralıp devralmadığına ilişkin sorusuna doğrudan yanıt vermedi.

Bekayi, “Mesajı alması gerekenler mesajı aldı.” demekle yetindi.

 Mücteba Hamaney uzun yıllardır İran siyasetinde perde arkasındaki güçlü isimlerden biri olarak görülüyor.

GİZEMLİ LİDER

İran Devrim Muhafızları ile yakın ilişkileri olduğu belirtilen Hamaney’in, babasının ofisinde güvenlik ve askeri konuların koordinasyonunda önemli rol oynadığı ifade ediliyor. Ancak kamuoyu önünde nadiren konuşması nedeniyle kişiliği ve yönetim planları hakkında çok az şey biliniyor.

İran’da yeni liderin yüzünün yer aldığı büyük afişler ve duvar resimleri Tahran’ın birçok noktasına asıldı. Ülke genelinde ise destekçileri meydanlarda toplanarak Hamaney’e bağlılık törenleri düzenliyor.

