HABER /  DÜNYA

Güney Amerika ülkesi Türkiye'yi seçti! İsrail'e rağmen kararı şoke etti...

Kolombiya yönetimi, envanterinde bulunan İsrail yapımı Hermes 450 ve Hermes 900 insansız hava araçlarını yetersiz bulunca yeni arayışa yöneldi. Ülkenin, Türk savunma sanayiinin öne çıkan platformları Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3 için girişim başlattığı ifade edildi.

Kolombiya, envanterinde yer alan İsrail üretimi Hermes İHA'ları hizmetten çıkarmaya hazırlanıyor.

İki ülke arasında son dönemde yaşanan gerilim ve teknik sorunların ardından Kolombiya yönetimi yeni alternatiflere yönelerek rotayı Türkiye'ye çevirdi.

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3 için sürecin başlatıldığı belirtildi.

HERMES İHA'LAR SİLAHLANDIRILAMIYOR

Kolombiya Hava Kuvvetleri (FAC), 2012 yılında İsrailli Elbit Systems'ten satın aldığı 6 adet Hermes 450 ve 2 adet Hermes 900 insansız hava aracını envanterden çıkarmaya hazırlanıyor.

Ekvador merkezli El Comercio gazetesinin haberine göre, bu kararın arkasında Kolombiya ile İsrail arasında son dönemde gerilen diplomatik ilişkiler bulunuyor.

Bunun yanı sıra Hermes platformlarının silahlandırılamaması ve yalnızca istihbarat görevlerinde kullanılabilmesi de Kolombiya ordusunu yeni seçenekler aramaya yöneltti.

BAYRAKTAR İHA'LARIN SALDIRI KABİLİYETİ YÜKSEK

Dünya genelinde dikkat çeken Bayraktar TB2 ve kısa pistli gemilerden iniş-kalkış yapabilen yeni nesil Bayraktar TB3, geniş mühimmat kapasitesi ve savaş sahalarında elde ettiği başarıyla öne çıkıyor.

Bayraktar TB2, MAM-L, Bozok ve Kayı süzülme mühimmatlarının yanı sıra turbojet motorlu Kemankeş-1 ile saldırı kabiliyeti kazanmıştı.

Daha ağır mühimmat taşıma kapasitesine sahip Bayraktar TB3 ise 50 kilometrenin üzerinde menzile sahip UAV-122 füzesi ve yüksek darbe gücüyle öne çıkan MAM-T mühimmatlarını kullanabiliyor.

KISA PİSTLİ GEMİLERDEN KALKIŞ YAPABİLİYOR

El Comercio gazetesi, Bayraktar TB2'nin ASELFLIR 500 ve AESA Osprey 30 radarı gibi gelişmiş sensör sistemleri sayesinde ISR (İstihbarat, Gözetleme, Keşif) görevlerinde de İsrail rakiplerine kıyasla daha yüksek performans sunacağını belirtti.

Ayrıca Bayraktar TB3'ün Türk Donanması'nın amiral gemisi TCG Anadolu'da kanıtlanan kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yeteneğinin Kolombiya açısından stratejik bir avantaj olarak değerlendirildiği ifade edildi.

