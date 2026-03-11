İlber Ortaylı'dan kötü haber hastalığı ne? İlber Hoca aslen nereli eşi ve kızı kimdir?
TÜRKİYE'nin en ünlü ve kıymetli tarihçilerinden biri olan İlber Ortaylı'nın sağlık durumu kötü. Haberi yakın dostu Fatih Altaylı duyurdu ve sevenlerinden dua istedi. İlber Ortaylı bir süredir hastanede tedavi görüyor hastalığı böbrek rahatsızlığına yolaçtı ve arka arkaya 2 ameliyat geçirdi. Aslen Kırım Tatar Türkü olan İlber Ortaylı eşi Ayşe Ortaylı'dan boşandıktan sonra bir daha evlenmedi. İlber Ortaylı'nun Tuna Ortaylı Kazıcı isminde bir kızı ve 2 torunu var.
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumunun ciddi olduğu açıklandı. Gazeteci Fatih Altaylı, Ortaylı'nın birkaç gündür ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek, dua istedi. Fatih Altaylı İlber Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin şu paylaşımı yaptı:
-Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin."
Peki İlber Ortaylı'nın hastalığı ne? Durumu hakkında ne biliniyor? 78 yaşındaki İlber Ortaylı'nın eski eşi, kızı ve torunları hakkında bilinmeyen detayları sizler için derledik;
İLBER ORTAYLI'NIN SON DURUMUNU AİLESİ AÇIKLADI
Fatih Altaylı'nın İlber Ortaylı'nın durumunun ağır olduğunu duyurmasının ardından ailesinden son duruma ilişkin açıklama geldi. Aile İlber Ortaylı'nın 5 gündür yoğun bakımda olduğunu durumunun stabil olduğu belirtip şu açıklamayı yayınladı:
-"İlber Ortaylı’nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz."
İLBER ORTAYLI'NIN HASTALIĞI NE?
78 yaşındaki Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir süredir tedavi görüyor. İlber Ortaylı son rahatsızlığının geçmiş rahatsızlıklarına benzemeyecek kadar ağır geçtiğini belirterek "Bir süre izole bir yaşam sürmem gerekiyor" demişti. İlber Ortaylı'nın mesajında Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Kanbay'a teşekkür etmesi hastalığının böbrek sağlığıyla ilgili olduğunu düşündürmüştü.
İLBER ORTAYLI 2 AMELİYAT GEÇİRDİ
Geçtiğimiz aylarda böbreklerinden kaynaklanan bir rahatsızlık sebebiyle ameliyat olan İlber Ortaylı, operasyondan günler sonra aniden rahatsızlanınca acil olarak ikinci bir ameliyata alınmıştı.“Geçen haftaki ameliyat başarılı geçti demiştim. Bu pazar gecesi ise birden fenalaştım” diyen İlber Ortaylı, doktor, hasta bakıcı ve hemşirelerin kendisi için seferber olduğunu söylemişti. Yeni ameliyatı sonrası ani kanamanın durduğunu söyleyen ünlü isim, sağlık personeline teşekkür etmişti.