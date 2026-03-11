İlber Ortaylı'dan kötü haber hastalığı ne? İlber Hoca aslen nereli eşi ve kızı kimdir?

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumunun ciddi olduğu açıklandı. Gazeteci Fatih Altaylı, Ortaylı'nın birkaç gündür ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek, dua istedi. Fatih Altaylı İlber Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin şu paylaşımı yaptı:

-Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin."

Peki İlber Ortaylı'nın hastalığı ne? Durumu hakkında ne biliniyor? 78 yaşındaki İlber Ortaylı'nın eski eşi, kızı ve torunları hakkında bilinmeyen detayları sizler için derledik;