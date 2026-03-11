İsrail yeni suikast listesini duyurdu! Ortalığı karıştıracak Mücteba Hamaney iddiası

İran'da babası Ali Hamaney'in yerine ülkenin dini lideri olarak seçilen Mücteba Hamaney ABD ve İsrail tarafından hedef alınacak mı? Bir İsrail kanalında suikast listesindeki İranlı liderler yayınlandı. Listenin başında Mücteba Hamaney var. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise listede yer almıyor.

İsrail kanalında yapılan yayında yeni suikast listesi duyuruldu. Listenin başındaki isim: İran'ın yeni bir lideri var: Mücteba Hamaney var. İsrail suikast hedefleri ile ilgili şunları söyledi.

“İran'ın yeni bir lideri var: Mücteba Hamaney. İlk saldırıda tasfiye edilen aile üyeleri gibi, o da yakında kendisini cehennemde bulabilir. Mücteba'nın yanında, bugünlerde İran'ı yöneten birkaç üst düzey isim daha var.

Hemen ardından işleri asıl yürüten kişi Ali Laricani’dir; kendisi ülkenin Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri ve fiilen İran'ın lideri olarak görev yapıyor. Bu görevi muhtemelen yakın gelecekte de üstlenmeye devam edecek, çünkü yaralı olan Mücteba işlevsel olarak görevini gerektiği gibi yerine getirebilecek durumda değil.

Mesud Pezeşkiyan listede mi?

Gördüğünüz gibi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan listede yok ve bu bir tesadüf değil. Gerçek bir yetkisi yok ve görüşleri Devrim Muhafızları'nın üst düzey yetkilileri arasında dikkate alınmıyor. Sunduğumuz bu üst düzey liderlik kadrosu muhafazakârdır, Batı'ya karşı çok sert bir çizgiye sahiptir ve istisnasız hepsi birer suikast hedefidir.”