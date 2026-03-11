BIST 13.153
DOLAR 44,08
EURO 51,23
ALTIN 7.349,70
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu Beyrut'ta bir bir binaya saldırdı

İsrail ordusu Beyrut'ta bir bir binaya saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezinde bir binaya saldırı düzenledi.

Abone ol

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in, başkent Beyrut'un şehir merkezindeki Aişe Bekkar bölgesinde bulunan binadaki bir daireyi, hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in, söz konusu hava saldırısıyla çok katlı binadaki bir daireyi hedef aldığı aktarılan haberde, can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, İsrail'in, Beyrut'un şehir merkezinde düzenlediği hava saldırısı sonucu bina ve çevresinde hasar oluştuğu görüldü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini bildirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji tedariğinde sıkıntı olmadığını bildirdi
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji tedariğinde sıkıntı olmadığını bildirdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'tan itiraf! "İsrail tek bombalık bir ülke"
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'tan itiraf! "İsrail tek bombalık bir ülke"
İsrail yeni suikast listesini duyurdu! Ortalığı karıştıracak Mücteba Hamaney iddiası
İsrail yeni suikast listesini duyurdu! Ortalığı karıştıracak Mücteba Hamaney iddiası
Güney Amerika ülkesi Türkiye'yi seçti! İsrail'e rağmen kararı şoke etti...
Güney Amerika ülkesi Türkiye'yi seçti! İsrail'e rağmen kararı şoke etti...
Bayern Münih çok acımasız! Atalanta'yı perişan ettiler
Bayern Münih çok acımasız! Atalanta'yı perişan ettiler
Dolar ve Euro'da ilk rakamlar! Yükseliş sürüyor
Dolar ve Euro'da ilk rakamlar! Yükseliş sürüyor
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bir beldeye düzenlediği saldırıda 4 kişi yaralandı
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bir beldeye düzenlediği saldırıda 4 kişi yaralandı
İran ABD-İsrail'e ait iki İHA daha düşürdüğünü açıkladı
İran ABD-İsrail'e ait iki İHA daha düşürdüğünü açıkladı
Medipol uzmanları uyardı: Yapay tatlandırıcılar unutkanlık, baş ağrısı ve alzheimerı tetikliyor
Medipol uzmanları uyardı: Yapay tatlandırıcılar unutkanlık, baş ağrısı ve alzheimerı tetikliyor
Döşemealtı Belediyesi'ne operasyon! Eski belediye başkanı hakkında gözaltı kararı
Döşemealtı Belediyesi'ne operasyon! Eski belediye başkanı hakkında gözaltı kararı
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Olay olacak 'Türk askeri sınırda bekliyor' iddiası! 100 km'lik koridor detayı
Olay olacak 'Türk askeri sınırda bekliyor' iddiası! 100 km'lik koridor detayı