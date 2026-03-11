Trump'ı çıldırtacak heykel, meydana diktiler! Sapkın Jeffrey Epstein ile...
ABD'nin başkenti Washington'da bir parka yapılan heykel Başkan Donald Trump'ı küplere bindirecek cinsten. Pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile Trump'ın Titanik filminin meşhur sahnesini hatırlatan bir heykel konuldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın son zamanlarda başı İran savaşı ile dertteyken bir de suçlandığı Jeffrey Epstein davasıyla ilgili eleştiriler sürüyor. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgelerde 'Trump temizliği' yapıldığı iddiaları sürerken Washington'da bir parka konulan heykel ABD başkanını çileden çıkaracak.
Pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile bir dönem yakınlığı olduğu bilinen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Titanik filminin meşhur sahnesini canlandıran bir heykel yerleştirildi.
Anonim sanatçı kolektifi Secret Handshake'in 'Dünyanın Kralı' ismi verilen heykelde, Trump ve Epstein Titanik'in ucunda duruyor. Epstein ellerini iki yana açarken, Trump da onu tutuyor.
Heykelin yanına yerleştirilen flamalar, Trump ve Epstein arasındaki bağa ayna tutuyor. Flamaların üzerinde, "Amerika'yı yeniden güvenli yap" yazısı bulunuyor.
JEFFREY EPSTEIN OLAYI
18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.