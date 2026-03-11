Trump'ı çıldırtacak heykel, meydana diktiler! Sapkın Jeffrey Epstein ile...

Pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile bir dönem yakınlığı olduğu bilinen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Titanik filminin meşhur sahnesini canlandıran bir heykel yerleştirildi.

Anonim sanatçı kolektifi Secret Handshake'in 'Dünyanın Kralı' ismi verilen heykelde, Trump ve Epstein Titanik'in ucunda duruyor. Epstein ellerini iki yana açarken, Trump da onu tutuyor.