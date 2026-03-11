Jeffrey Epstein'e ait çiftlikte arama!

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ait bir çiftlikte, yasadışı faaliyetler yürütüldüğü iddiasıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında arama yapıldığı bildirildi.

The Hill'in haberine göre, New Mexico Eyaleti Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, eyalette Epstein'e ait "Zorro Çiftliği"nde arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu aramanın, eyalet başsavcısı Raul Torrez'in talimatıyla Epstein'in yasadışı faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği iddia edildi.

Ayrıca açıklamada, söz konusu mülkün şu an eski Teksas eyalet senatörü Don Huffines'e ait olduğu aktarıldı.

Yetkililer, halkı bölgedeki herhangi bir dron faaliyetini durdurmaya ve "devam eden kolluk kuvvetleri operasyonuna müdahale etmemek" için mülkten uzak durmaya çağırdı.​​​​​​​

Öte yandan haberde, Huffines'in mülkü 2023'te satın aldığı ve burayı dini amaçla kullanılacak bir yere dönüştürmeyi planladığı ifade edildi.