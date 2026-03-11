BIST 13.153
DOLAR 44,08
EURO 51,23
ALTIN 7.349,70
HABER /  DÜNYA

Jeffrey Epstein'e ait çiftlikte arama!

Jeffrey Epstein'e ait çiftlikte arama!

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ait bir çiftlikte, yasadışı faaliyetler yürütüldüğü iddiasıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında arama yapıldığı bildirildi.

Abone ol

The Hill'in haberine göre, New Mexico Eyaleti Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, eyalette Epstein'e ait "Zorro Çiftliği"nde arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu aramanın, eyalet başsavcısı Raul Torrez'in talimatıyla Epstein'in yasadışı faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği iddia edildi.

Ayrıca açıklamada, söz konusu mülkün şu an eski Teksas eyalet senatörü Don Huffines'e ait olduğu aktarıldı.

Yetkililer, halkı bölgedeki herhangi bir dron faaliyetini durdurmaya ve "devam eden kolluk kuvvetleri operasyonuna müdahale etmemek" için mülkten uzak durmaya çağırdı.​​​​​​​

Öte yandan haberde, Huffines'in mülkü 2023'te satın aldığı ve burayı dini amaçla kullanılacak bir yere dönüştürmeyi planladığı ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Akbank'tan "Serbest Plus Hesap"
Akbank'tan "Serbest Plus Hesap"
Akaryakıtta tabela değişiyor! Zam sonrası çifte indirim geliyor, benzin ve motorinde son fiyatlar
Akaryakıtta tabela değişiyor! Zam sonrası çifte indirim geliyor, benzin ve motorinde son fiyatlar
İletişim Başkanı Duran: "Dezenformasyonla mücadele artık yalnızca medya alanının değil..."
İletişim Başkanı Duran: "Dezenformasyonla mücadele artık yalnızca medya alanının değil..."
Ankara'da deprem paniği! AFAD duyurdu
Ankara'da deprem paniği! AFAD duyurdu
Kuzey Kore, ABD ve İsrail'in "saldırgan eylemlerini" şiddetle kınadı
Kuzey Kore, ABD ve İsrail'in "saldırgan eylemlerini" şiddetle kınadı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Mauro Icardi Liverpool maçı biter bitmez stadyumu terk etti! O anlar gündem oldu
Mauro Icardi Liverpool maçı biter bitmez stadyumu terk etti! O anlar gündem oldu
Gözler Merkez Bankası’nda: Faiz kararı yarın açıklanacak!
Gözler Merkez Bankası’nda: Faiz kararı yarın açıklanacak!
Gözler Merkez Bankası’nda: Faiz kararı yarın açıklanacak!
Gözler Merkez Bankası’nda: Faiz kararı yarın açıklanacak!
BtcTurk'ten yeni yatırımcılara hediye çeki fırsatı
BtcTurk'ten yeni yatırımcılara hediye çeki fırsatı
İran bahane Kıbrıs'ta niyet başka! Cihat Yaycı'dan 'Türkiye'ye saldıracaklar' iddiası
İran bahane Kıbrıs'ta niyet başka! Cihat Yaycı'dan 'Türkiye'ye saldıracaklar' iddiası
Ülker'den 2025'te 112 milyar lira ciro
Ülker'den 2025'te 112 milyar lira ciro