İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bir beldeye düzenlediği saldırıda 4 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Tebnin beldesine düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu gece saatlerinde Tebnin beldesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı saldırıda 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini bildirmişti.

