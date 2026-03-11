BIST 13.153
DOLAR 44,08
EURO 51,23
ALTIN 7.349,70
HABER /  SPOR

Bayern Münih çok acımasız! Atalanta'yı perişan ettiler

Bayern Münih çok acımasız! Atalanta'yı perişan ettiler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı 4 maçla başladı. Bayern Münih deplasmanda Atalanta'yı 6-1 yenerken Atletico Madrid konuk ettiği Tottenham'ı 5-2 mağlup etti.

Abone ol

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turu ilk maçlarında 4 karşılaşma yapıldı.

Galatasaray sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0 yenerek rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Alman ekibi Bayern Münih deplasmanda İtalyan takımı Atalanta'yı 6-1 yendi.

İspanyol kulübü Atletico Madrid konuk ettiği İngiliz ekibi Tottenham'ı 5-2 mağlup etti.

İngiliz temsilcisi Newcastle United konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona ile 1-1 berabere kaldı.

Turun rövanş maçları, 17-18 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belli olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Dolar ve Euro'da ilk rakamlar! Yükseliş sürüyor
Dolar ve Euro'da ilk rakamlar! Yükseliş sürüyor
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bir beldeye düzenlediği saldırıda 4 kişi yaralandı
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bir beldeye düzenlediği saldırıda 4 kişi yaralandı
İran ABD-İsrail'e ait iki İHA daha düşürdüğünü açıkladı
İran ABD-İsrail'e ait iki İHA daha düşürdüğünü açıkladı
Medipol uzmanları uyardı: Yapay tatlandırıcılar unutkanlık, baş ağrısı ve alzheimerı tetikliyor
Medipol uzmanları uyardı: Yapay tatlandırıcılar unutkanlık, baş ağrısı ve alzheimerı tetikliyor
Döşemealtı Belediyesi'ne operasyon! Eski belediye başkanı hakkında gözaltı kararı
Döşemealtı Belediyesi'ne operasyon! Eski belediye başkanı hakkında gözaltı kararı
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Olay olacak 'Türk askeri sınırda bekliyor' iddiası! 100 km'lik koridor detayı
Olay olacak 'Türk askeri sınırda bekliyor' iddiası! 100 km'lik koridor detayı
Denizli yine sallandı! Panik yaratan depremi AFAD duyurdu
Denizli yine sallandı! Panik yaratan depremi AFAD duyurdu
İran reddetmişti! Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti
İran reddetmişti! Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti
Tek kullanımlık plastiklerle ilgili önemli bir adım hayata geçiriliyor
Tek kullanımlık plastiklerle ilgili önemli bir adım hayata geçiriliyor
Maltepe'de park halindeki 3 araç yandı
Maltepe'de park halindeki 3 araç yandı
Galatasaray MCT Technic İsrail takımını farklı mağlup etti
Galatasaray MCT Technic İsrail takımını farklı mağlup etti