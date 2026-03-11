Fatih Altaylı, İlber Ortaylı için dua istedi

Gazeteci Fatih Altaylı, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ciddi sağlık sorunları ile mücadele ettiğini belirterek "Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin" dedi.

Abone ol

Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumu ciddileşti. Geçtiğimiz günlerde hastanede kontrol altına alınan Ortaylı'nın sağlığına ilişkin son açıklamada, gazeteci arkadaşı Fatih Altaylı'dan geldi.

'DUALARINIZI KENDİSİNDEN ESİRGEMEYİN'

Altaylı, köşesinde kaleme aldığı yazıda "Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin" ifadeleriyle Ortaylı için takipçilerinden dua istedi.