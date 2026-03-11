BIST 13.152
DOLAR 44,09
EURO 51,18
ALTIN 7.350,04
HABER /  GÜNCEL

Yasak aşk iddiası başını yaktı! Vali yardımcısı görevden alındı!

Yasak aşk iddiası başını yaktı! Vali yardımcısı görevden alındı!

Ardahan'da yaşanan olay kısa sürede gündem oldu. Vali Yardımcısı Berat Kasımoğlu'nun bir kadının evinde kadının eşine yakalandığı ve sonrada eş tarafından bıçaklandığı iddiası yer aldı. Konuyla ilgili valilik soruşturma başlatırken İçişleri Bakanlığı vali yardımcısını görevden aldı.

Abone ol

Ardahan’da yaşandığı iddia edilen bir olay kamuoyunda tartışma yarattı. Yerel basına yansıyan bilgilere göre, Vali Yardımcısı Berat Kasımoğlu’nun bir apartman dairesinde bıçaklı saldırıya uğradığı öne sürüldü.

MUTFAKTAN BIÇAK ALIP SALDIRDI

İddiaya göre olay, önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Kamu kurumunda sekreter olarak çalıştığı belirtilen bir kadının evinde bulunan Kasımoğlu’nun, kadının eşinin eve gelmesiyle karşı karşıya kaldığı ileri sürüldü. İddiaya göre eş, mutfaktan aldığı bıçakla vali yardımcısına saldırdı.

Yasak aşk iddiası başını yaktı! Vali yardımcısı görevden alındı! - Resim: 0

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Apartman dairesinden gelen bağrışma ve kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Olayın ardından saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen kişi ile olayla bağlantılı olduğu iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığı öne sürüldü.

"OLAY ASILSIZ" İDDİASI

Hakkındaki iddialara ilişkin Sözcü'ye açıklama yapan Vali Yardımcısı Berat Kasımoğlu ise haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Yaşananların yalnızca alacak-verecek meselesinden kaynaklanan bir tartışma olduğunu ifade eden Kasımoğlu, ağır yaralandığı ya da yoğun bakımda olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Kasımoğlu açıklamasında, “Olay tamamen asılsız. Yoğun bakımda değilim. Sadece ufak bir alacak verecek kavgası yaşandı bu hayatın doğal akışına aykırı bir durum da değil. Ama bahsedilen olay doğru değil tamamı yalan. Vücut bütünlüğüm de tam. Ben Ardahan’da da değilim. 2 buçuk yıl orada çalıştım orada sorun sıkıntı da olmadı ben oradan ayrıldıktan sonra böyle bir ithamda bulunuldu bana. Benim 2 yaşında oğlum ve bir eşim var. Gerekirse görüntülü arayıp kendimi de gösterebilirim. Gözaltına alınan da kimse de yok. Sadece ufak bir alacak verecek mevzusu bundan kaynaklı bir kavga. Bu da haber değeri taşıyan bir durum değil” ifadelerini kullandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Öte yandan Ardahan Valiliği konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 5 Mart 2026 itibarıyla Yozgat Vali Yardımcılığı görevine görevlendirilen Mustafa Berat Kasımoğlu hakkında yürütülen incelemeler kapsamında disiplin soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Valilik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında Kasımoğlu’nun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
İlber Ortaylı'nın eşi kimdir aslen nereli? Kızı Tuna Ortaylı kiminle evli
İlber Ortaylı'nın eşi kimdir aslen nereli? Kızı Tuna Ortaylı kiminle evli
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk gemisi var
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk gemisi var
İlber Ortaylı'nın sağlık durumu nasıl? Ailesi açıkladı hoca 5 gündür yoğun bakımda
İlber Ortaylı'nın sağlık durumu nasıl? Ailesi açıkladı hoca 5 gündür yoğun bakımda
Bakan Bayraktar'dan akaryakıt fiyatları ve doğal gaz için açıklama
Bakan Bayraktar'dan akaryakıt fiyatları ve doğal gaz için açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş bölgeyi tamamen ateşe atmadan durdurulmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş bölgeyi tamamen ateşe atmadan durdurulmalıdır
İBB davası televizyonda yayınlanacak mı? Bakan Gürlek son noktayı koydu
İBB davası televizyonda yayınlanacak mı? Bakan Gürlek son noktayı koydu
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin açıkladı
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin açıkladı
İran, bölgedeki ABD-İsrail ile bağlantılı bankaları hedef alabileceğini açıkladı
İran, bölgedeki ABD-İsrail ile bağlantılı bankaları hedef alabileceğini açıkladı
Denetimlerde ortaya çıktı! Mide bulandıran görüntü, tam 700 kilogram...
Denetimlerde ortaya çıktı! Mide bulandıran görüntü, tam 700 kilogram...
Fransa: Bu savaşı onaylamadık, katılmadık ve katılmayacağız
Fransa: Bu savaşı onaylamadık, katılmadık ve katılmayacağız
İsrail'den Lübnan'ın güneyindeki 6 beldeye saldırı tehdidi
İsrail'den Lübnan'ın güneyindeki 6 beldeye saldırı tehdidi
İmamoğlu'ndan 'İBB Davası'na tepki: Bu senaryoyu yazan Cumhurbaşkanıdır
İmamoğlu'ndan 'İBB Davası'na tepki: Bu senaryoyu yazan Cumhurbaşkanıdır