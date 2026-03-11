BIST 13.153
DOLAR 44,08
EURO 51,23
ALTIN 7.349,70
HABER /  DÜNYA

Hürmüz Boğazı'nda bir konteyner gemisinin "bilinmeyen" bir cisimden hasar gördüğü bildirildi

Hürmüz Boğazı'nda bir konteyner gemisinin "bilinmeyen" bir cisimden hasar gördüğü bildirildi

İran'ın ABD-İsrail'in saldırılarıyla bağlantılı ülkelerin gemilerine geçişlerini kapattığı Hürmüz Boğazı'nda bir konteyner gemisinin "bilinmeyen" bir cisimden hasar gördüğü ve gemide yangın çıktığı bildirildi.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), açıklamasına göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ras el-Hayme kentinin 25 deniz mili kuzeybatısında bir kargo gemisine bilinmeyen bir cisim isabet etti ve gemide yangın çıktı.

Geminin kaptanının, geminin "bilinmeyen bir cisimden hasar gördüğünü ancak mürettebatta can kaybı ya da yaralanma olmadığını" bildirdiği ifade edildi.

Konteyner gemisindeki hasarın boyutunun incelendiği aktarıldı.

İran, ABD-İsrail'in ülkeye saldırıları sonrasında Hürmüz Boğazı'nı saldırılarla bağlantılı ülkelerin gemilerine kapatmıştı.

