Mustafa Berat Kasımoğlu görevden uzaklaştırıldı

Ardahan Vali Yardımcısı iken Yozgat’a atanan Mustafa Berat Kasımoğlu, hakkında yürütülen disiplin soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı; kararın merkezinde bir darp ve bıçaklanma iddiası yer alıyor.

Ardahan Vali Yardımcısı olarak görev yapan ve geçtiğimiz günlerde Yozgat’a tayini çıkan Mustafa Berat Kasımoğlu, hakkında başlatılan disiplin soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran kararın, Kasımoğlu’nun karıştığı iddia edilen darp ve bıçaklanma olayının ardından gelmesi dikkat çekti.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA: İNCELEMELER NETİCESİNDE KARAR ALINDI

Ardahan Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan resmi basın açıklamasında, sürecin hukuki dayanakları detaylandırıldı. Açıklamada, 05 Mart 2026 tarihi itibarıyla Yozgat Vali Yardımcısı olarak görevlendirilen Mustafa Berat Kasımoğlu hakkında yürütülen incelemeler sonucunda disiplin sürecinin işletildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Mustafa Berat Kasımoğlu hakkında yürütülen incelemeler neticesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125'inci maddesi uyarınca disiplin soruşturması başlatılmış; ilgili soruşturma sonucunda, aynı Kanun’un 137 ve devamı maddeleri kapsamında Mustafa Berat Kasımoğlu İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır.”

SOKAK ORTASINDA DARP VE BIÇAKLANMA İDDİASI

Görevden uzaklaştırma kararına giden sürecin arka planında, Kasımoğlu’nun dahil olduğu öne sürülen adli bir vaka bulunuyor. Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi. İddiaya göre, Vali Yardımcısı Kasımoğlu iki şahıs tarafından önce tekme ve yumruklarla darp edildi, ardından yaşanan arbedede bıçaklanarak yaralandı.

Olayın hemen ardından yaralanan Kasımoğlu’nun hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öne sürüldü. Emniyet güçlerinin hızlı müdahalesi sonucunda, olaya karıştığı değerlendirilen iki şüphelinin polis ekiplerince gözaltına alındığı ve ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.