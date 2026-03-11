BIST 13.152
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk gemisi var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk sahipli gemi var. Onların bütün personeliyle irtibat halindeyiz. Bunlar bekleme noktasında. Sadece orada olma mağduriyetleri var, onun haricinde ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bir sıkıntı yok." dedi.

Bakan Uraloğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Orta Doğu'da devam eden riskler nedeniyle Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşlarının iptal edilmesi kararının uzatılıp uzatılmayacağına dair soru üzerine Uraloğlu, hava trafiğinde ciddi risk olduğuna ve bu riskin yönetilmesi gerektiğine işaret etti.

"Ülkelerle anlaştık ve seferler devam ediyor"

Bakan Uraloğlu, "Bizim bütün gayretimiz Umman'dan ve Suudi Arabistan'dan bölge ülkelerine kara yoluyla gidip, gerek Türk vatandaşları gerekse yabancı vatandaşların İstanbul'a, İstanbul üzerinden de dünyaya gitmeleri noktasında ilave seferler noktasında ilgili ülkelerle anlaştık ve seferler devam ediyor. Önemli bir aksama olmadığını söyleyebilirim." diye konuştu.

İran, Suriye ve Irak'la kara yoluyla ulaşımda bir sorun olmadığını kaydeden Uraloğlu, "Oradan geçişler devam ediyor. İran'da kalan Pegasus ve THY'nin iki uçağı var. Onların ekiplerini getirdik, bir problem yok. Savaşın seyrine göre uçakların da alınması söz konusu olacak. Şu an yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk sahipli gemi var"

Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk sahipli gemi var. Türk bayraklı değil. Onların bütün personeliyle irtibat halindeyiz. Bunlar bekleme noktasında. Sadece orada olma mağduriyetleri var, onun haricinde ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bir sıkıntı yok. Yakın takip ediyoruz, Hürmüz Boğazı rahatlarsa onları da inşallah çıkarmış olacağız." bilgisini paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, söz konusu gemilere ve uçaklara yönelik herhangi bir saldırının olmadığını da bildirdi.

