Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş bölgeyi tamamen ateşe atmadan durdurulmalıdır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD-İsrail-İran savaşına ilişkin, "Bu savaş büyümeden durdurulmalıdır" deyip diplomasiye şans tanınması gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Türkiye'yi etrafını saran ateşten korumak için temkinli hareket ediyoruz. Kanlı senaryolara karşı gerekli önlemleri alıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Orta Doğu'daki savaşa ilişkin önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, "Bu savaş büyümeden bölgeyi tamamen ateşe atmadan durdurulmalıdır. Şayet diplomasiye şans tanınırsa bunu başarmak pekala mümkündür. Yeniden masaya ve müzakereye dönülmesi, yeniden diplomasinin devreye alınması için girişimlerimizi sabırla sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz sürecin hassasiyetine binaen çok dikkatli konuşuyoruz, kelimelerimizi özenle seçiyoruz. Türkiye'yi etrafını saran ateşten korumak için temkinli hareket ediyoruz. Kanlı senaryolara karşı gerekli önlemleri alıyoruz." dedi.

"Biz macera ve gerilim peşinde değiliz. Biz savaşlardan yorulmuş Orta Doğu'nun bir an önce hasretini çektiği kalıcı barışa ulaşmasından yanayız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Hiçbir ülkenin egemenliğinde, topraklarında gözümüz yok. Ama topraklarımıza göz diken, egemenliğimize kasteden ve macera arayan olursa ona da 'hodri meydan' demekten çekinmeyiz."

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duylarımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. 81 vilayetimizin her karışında gece gündüz çalışan teşkilatımızın tüm çalışanlarını saygıyla selamlıyorum.

Yarın İstiklal Marşımızın kabulünün 105. yıl dönümünü idrak edeceğiz. İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal, Meclis Başkanı sıfatıyla gözyaşlarının sel olup aktığı o tarihi günlerde bu hakikati şöyle dile getirmiştir: 'Bu marş bizim inkılabımızın ruhunu anlatır. İstiklal Marşı'nda davamızı anlatması bakımından büyük manası olan mısralar vardır. En beğendiğim yeri şu mısralardır: Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklal. Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar işte bunlardır. Bu demektir ki, efendiler Türk'ün hürriyetine dokunulamaz. Muhteviyatı itibarıyla da İstiklal Marşı, son devletimizin kurucu yapı taşıdır. Hürriyet iradesinin manifestosudur.

Şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarında yıllardır nasıl başımız dik şekilde hür yaşadıysak, bundan sonra da öyle yaşayacağız. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın.

Hiçbir zaman korkmadık, korkmayacağız

Türk'ün hürriyetine dokunulamaz. Millet olarak hiçbir zaman korkmuyoruz. Korkmadık, korkmayacağız. Vatan topraklarında kıyamete kadar hür yaşayacağız.

"İstiklal Marşımızı anlayana kadar okumalarını tavsiye ediyorum"

Burada özellikle önceki hafta süfli ve seviyesiz tartışmalar babında, yayınladıkları rezil bildirilerle milletimizin inanç değerlerine düşmanlık edenlerin İstiklal Marşımızı anlayana kadar okumalarını kendilerine tavsiye ediyorum.

"Biz aslımıza da, ceddimize de sırtımızı asla dönmeyiz"

Asya'dan Afrika'ya Kafkaslardan Balkanlara kadar Türkiye denilince, Türk milleti denilince akla ilk neyin geldiği belli değil midir? Allah aşkına bu değişmez gerçeklere gözlerini kapamak bu hakikatlere sırt çevirmek mümkün mü? Sırf birilerinin işine gelmiyor diye aslımızı, neslimizi, ruh kökümüzü inkar mı edelim? Nesli tükenmekte olan üç beş kart yobaz rahatsız oluyor diye bizi biz yapan kurucu değerlerimizi yok mu sayalım? Beyefendiler istemiyor diye Allah Allah nidalarıyla üç kıta yedi iklimde at koşturan kahraman ecdadımızı red mi edelim? Kimse kusura bakmasın. Biz bunu yapmayız, yapamayız. Biz aslımıza da, ceddimize de sırtımızı asla dönmeyiz. Kim ne derse desin. Kim hangi bildiri yayınlarsa yayınlasın. Bizi biz yapan hasretlere sıkı sıkıya sarılacağız.

Hiçbir dahili ve harici bedahın hiçbir gücün bu hasletlere zarar vermesine inancımızı ve irademizi kırmasına bu milleti sahte ve sanal korkularla esir almasına müsaade etmeyeceğiz. 86 milyon hep birlikte birbirimizin hukukuna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukuna, canımız pahasına sahip çıkacağız.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, AK Parti Genel Başkanı olarak, hepsinden öte bu aziz ve asil milletin bir evladı olarak, İstiklal Marşımıza da İstiklalimize de son nefesimize kadar sahip çıkacağımızı bunları korumak için gerektiğinde göğsümüzü siper edeceğimizi bugün bir kez daha ilan ediyorum.

Bu vesileyle istiklalimizin olduğu kadar istikbalimizin de tapu senede olan İstiklal Marşı gibi nadide bir hediyeyi bizlere armağan eden büyük mütefekkir, münevver ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle iade ediyorum.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

Bölgemizde çatışmalar sürüyor. Çatışmalar sona ermeden yenileri ekleniyor. Saldırının başladığı ilk gün ilkokulda kız çocukları katledildi. İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı. Dini lider Hamaney başta olmak üzere üst düzey bir çok yetkili öldürüldü.

"Biz krizlerin çözümü için risk ve sorumluluk alan bir devlet ve hükümetiz"

Kadın, çocuk, yaşlı, sivil ayrımı yapmadan ağır bedeller ödetiliyor. Bölgemizde yaşananlar coğrafya ve ekonomide tahribatlara yol açıyor. Bütün dünya bu savaşın faturasını ödemeye hazırlanıyor. Burada bir hususun altını çizmek istiyorum; Türkiye olarak çevresindeki krizlere duyarsız kalan bir ülke değiliz. Türkiye olarak kriz anlarında dost ülkelere sırtını dönen bir ülke değiliz. Biz bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyen bir ülke hiç değiliz. Biz krizlerin çözümü için risk ve sorumluluk alan bir devlet ve hükümetiz.

"Bu savaş büyümeden durdurulmalı"

Hem İran, hem ABD hem de ilgili bölge ülkeleriyle temasla kurduk. Yirminin üzerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Bu savaş büyümeden bölgeyi tamamen ateşe atmadan durdurulmalıdır. Şayet diplomasiye şans tanınırsa bunu başarmak pekala mümkündür. Yeniden masaya ve müzakereye dönülmesi, yeniden diplomasinin devreye alınması için girişimlerimizi sabırla sürdürüyoruz.

İçinde bulunduğumuz sürecin hassasiyetine binaen çok dikkatli konuşuyoruz, kelimelerimizi özenle seçiyoruz. Türkiye'yi etrafını saran ateşten korumak için temkinli hareket ediyoruz. Kanlı senaryolara karşı gerekli önlemleri alıyoruz.

İran'a saldırılar devam ederken kimi eski İsrailli yöneticiler ile kiralık kalemler olan belli çevreler ülkemizle ilgili belli iddialarda bulunmuşlardır. Düğmeye basılmışçasına eş zamanlı olarak uluslararası medyaya servis edilen bu hezeyanların amacını biz çok iyi biliyoruz. Türkiye düşmanı lobiler tarafından üretilen kampanyaların ardındaki asıl niyetin farkındayız. Biz bu oyuna düşmeyeceğiz.

Türkiye'nin ve Türk milletinin karakterini tanımak isteyenler Kıbrıs'a baksın, İstiklal Harbi'mize baksın, Çanakkale Zaferi'mize baksın.

Bu millet namahremine uzanacak eli geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da çelik gibi iradesi ve cesaretiyle kıracak güçte, azimde, kudret ve kuvvettedir. Türkiye'ye el uzatanın eli yanar. Türkiye'ye dil uzatanın dili yanar.

"Topraklarımıza göz diken olursa 'Hodri meydan' demekten çekinmeyiz"

Biz macera ve gerilim peşinde değiliz. Biz savaşlardan yorulmuş Orta Doğu'nun bir an önce hasretini çektiği kalıcı barışa ulaşmasından yanayız. Kim olursa olsun hiçbir ülkenin egemenliğinde, topraklarında gözümüz yok. Ama topraklarımıza göz diken, egemenliğimize kasteden ve macera arayan olursa ona da 'hodri meydan' demekten çekinmeyiz.