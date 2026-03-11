Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi kuruluyor! Patriot parçaları taşınırken görüntülendi
Milli Savunma Bakanlığı, İran füzelerinin Türkiye'ye yönelmesinin ardından dün flaş bir açıklama yaptı. Bakanlık, Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırılacağını açıkladı. NATO tarafından gönderilen ve Malatya'ya kurulacak olan sisteme ait bazı parçalar taşınırken görüntülendi.
İran füzelerine karşı Malatya'ya kurulacak Patriot savunma sistemi için hareketlilik başladı. NATO'nun, Patriot hava savunma bataryasını Kürecik Radar Üssü'nün bulunduğu Malatya'ya konuşlandırmak üzere Türkiye'ye göndermeye başladığı öğrenildi.
NTV'nin edindiği bilgilere göre Patriot hava ve füze savunma sistemi Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nden nakliye uçaklarıyla Türkiye'ye taşınıyor.
Birçok bileşenden oluşan batarya parça parça Malatya'ya sevk edilirken, Patriot sistemine ait bazı parçalar NTV ekibinden Melike Şahin ve Cahit Kazan tarafından görüntülendi.
MSB duyurmuştu
Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk hava sahasının korunması amacıyla yeni bir adım atarken Milli Savunma Bakanlığı da Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırılacağını açıklamıştı.