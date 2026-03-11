BIST 13.152
DOLAR 44,09
EURO 51,18
ALTIN 7.350,04

TOKİ kura listesinde kabul ve reddedilenler belli oldu: İşte İstanbul kurasına katılacakların listesi

TOKİ kura listesinde kabul ve reddedilenler belli oldu: İşte İstanbul kurasına katılacakların listesi

“Yüzyılın Sosyal Konut Projesi” kapsamında İstanbul’da hayata geçirilecek dev konut projesinde kritik aşama tamamlandı.

TOKİ kura listesinde kabul ve reddedilenler belli oldu: İşte İstanbul kurasına katılacakların listesi - Resim: 1

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), başvuru değerlendirme sonuçlarını resmen açıkladı. 

15
TOKİ kura listesinde kabul ve reddedilenler belli oldu: İşte İstanbul kurasına katılacakların listesi - Resim: 2

Binlerce İstanbullunun merakla beklediği TOKİ İstanbul kurasına katılmaya hak kazananlar ve başvurusu reddedilenlerin isim listeleri erişime açıldı.

LİSTEYİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

25
TOKİ kura listesinde kabul ve reddedilenler belli oldu: İşte İstanbul kurasına katılacakların listesi - Resim: 3

TOKİ İSTANBUL KURASI NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul kura tarihi, saati ve yeri henüz duyurulmadı. Megakentte inşa edilecek 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek kura takviminin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

35
TOKİ kura listesinde kabul ve reddedilenler belli oldu: İşte İstanbul kurasına katılacakların listesi - Resim: 4

İSTANBUL’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’nda toplam 100 bin konut inşa edecek.

45