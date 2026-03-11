BIST 13.154
Putin'in özel temsilcisinden korkutan açıklama: "Sıradaki kriz..."

Putin'in özel temsilcisinden korkutan açıklama: "Sıradaki kriz..."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle gübre krizinin ortaya çıktığını belirterek, "Sırada gıda güvenliği krizi var." dedi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"Gıda güvenliği krizi de bunu takip edecek"

Hürmüz Boğazı'nın küresel gübre ticaretinde önemli rol oynadığına dair bir paylaşımı alıntılayan Dmitriyev, "Bir hafta önce tahmin edildiği gibi şimdi gübre krizi ortaya çıkıyor. Gıda güvenliği krizi de bunu takip edecek." ifadelerini kullandı.

Dmitriyev, Avrupa'nın, tarihinin en büyük enerji kriziyle yüzleşeceğini öne sürerek, "Bu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in enerjideki stratejik hataları ve inatçılığı nedeniyle yaşanacak." dedi.

Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ortak saldırıların ve Tahran'ın misillemelerinin ardından durma noktasına gelmişti.

