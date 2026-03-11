Binlerce emekli çiftte maaş alabilir! Formülü uzman isim açıkladı

ÇALIŞAN EMEKLİ DAHA AZ PRİM ÖDER

Normal çalışanlara kıyasla emekli çalışanların cebinden daha az prim çıkar. Zira SSK (4/1-a) kapsamında bir özel sektör iş yerinde çalışan emekli olmayanlardan işsizlik sigortası ve SGK primi olarak toplamda %15 kesinti yapılmaktadır. Emekliden kesilen prim oranları ise bu oranın sadece yarısı tutarındadır"

Örnek bir hesaplama da yapan Karakaş:



"Brüt 60.000 TL maaşla işe başlayan bir emeklinin maaşından sadece 4.500 TL SGDP primi kesilir. Emekli olmasaydı kesinti 9.000 TL olacaktı. SGDP’li çalışmada işverenin ise bu çalışan için toplamda ayrıyeten %24,75 oranında prim ödemesi söz konusu. Bu sistemde emekli çalışan, iş kazası veya meslek hastalığı durumunda SGK’nın sunduğu yardımlardan da faydalanma hakkına sahiptir"