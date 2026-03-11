Binlerce emekli çiftte maaş alabilir! Formülü uzman isim açıkladı
Emekli olduktan sonra çalışma hayatına devam etmek isteyen emeklilerin kafasını kurcalayan "Çalışırsam maaşım kesilir mi?" sorusuna SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıklık getirdi. Karakaş, hem emekli aylığını koruyup hem de ek gelir elde etmenin yasal formüllerini açıkladı. İşte detaylar...
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, milyonlarca emekliyi ilgilendiren kritik konuya açıklık getirdi. Karakaş, emekli olduktan sonra çalışma hayatına devam etmek isteyen vatandaşların "Çalışırsam maaşım kesilir mi?" sorusuna cevap verdi. Karakaş, emekli çalışanların haklarını ve dikkat etmesi gereken detayları tek tek anlattı.
SGDP SİSTEMİ NEDİR?
İşte İsa Karakaş’ın kaleminden emekli çalışanlar için rehber:
"Emekli olduktan sonra özel sektörde çalışmaya devam etmek isteyenler için Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) sistemi devreye giriyor. Bu uygulama sayesinde, 2008 Ekim ayından önce sigortalılığı başlayanlar, emekli aylıklarından vazgeçmeden iş hayatına devam edebiliyor.
Burada kritik nokta "tercih" meselesidir. İşvereniniz aracılığıyla SGK’ya verilen işe giriş bildirgesinde "SGDP" seçeneği işaretlendiği sürece, emekli aylığınız her ay banka hesabınıza yatmaya devam ederken bir yandan da yeni işinizden maaş alabilirsiniz.
ÇALIŞAN EMEKLİ DAHA AZ PRİM ÖDER
Normal çalışanlara kıyasla emekli çalışanların cebinden daha az prim çıkar. Zira SSK (4/1-a) kapsamında bir özel sektör iş yerinde çalışan emekli olmayanlardan işsizlik sigortası ve SGK primi olarak toplamda %15 kesinti yapılmaktadır. Emekliden kesilen prim oranları ise bu oranın sadece yarısı tutarındadır"
Örnek bir hesaplama da yapan Karakaş:
"Brüt 60.000 TL maaşla işe başlayan bir emeklinin maaşından sadece 4.500 TL SGDP primi kesilir. Emekli olmasaydı kesinti 9.000 TL olacaktı. SGDP’li çalışmada işverenin ise bu çalışan için toplamda ayrıyeten %24,75 oranında prim ödemesi söz konusu. Bu sistemde emekli çalışan, iş kazası veya meslek hastalığı durumunda SGK’nın sunduğu yardımlardan da faydalanma hakkına sahiptir"
KAMU SEKTÖRÜNDE "TEK MAAŞ" KURAL
Özel sektördeki esnekliğin kamu kurumlarında geçerli olmadığını söyleyen uzman isim:
"Genel bütçeli daireler, belediyeler, KİT’ler veya sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan ortaklıklarda çalışmak isteyen emeklilerin maaşları kesilmek zorundadır.
Kamu sektöründe bir kadroya atanan emekli hem emekli aylığı alıp hem de kamu maaşı alamaz. Bu kişiler "tüm sigorta kollarına" tabi tutulur ve SGDP uygulaması dışında kalırlar. Kamu tercihi yapacak emeklilerin bu detayı mutlaka dikkate alması gerekir"