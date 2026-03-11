Milyonlar bekliyordu kulislerden sızdı! Bayram ikramiyesi ne zaman ödeniyor?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2026? Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı adım adım yaklaşırken emekli ikramiyesinin tutarına ve ne zaman yatacağına kilitlendi. Emekli ikramiyelerine dair açıklamalar, beklentiler ve kulisler yakından takip ediliyor. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte tüm ayrıntılar...
Milyonlarca emekli, emekli bayram ikramiyesi ile ilgili gelişmelere kilitlenmiş durumda. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ikramiyelerin ne kadar ve ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunmuştu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den de "Emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor" açıklaması gelmişti.
'EMEKLİ İKRAMİYESİ' AÇIKLAMASI GELMİŞTİ
Emekli bayram ikramiyesi mevcutta 4000 TL olarak uygulanıyor. Bu yıl için 5000 TL rakamı konuşuluyordu. Ancak Güler yaptığı açıklamada "Bu sene SGK bütçesine Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere 4'er bin liralık ikramiye için yaklaşık 150 milyar liralık kaynak aktarılacak arkadaşlar. Yani bu sene için 150 milyar TL'lik özel bir kaynak bütçeden SGK'ya ikramiye bedelleri olarak 17 milyon 700 bin civarında olan emeklimize ödenmek üzere bu kaynaklar aktarılıyor. Tabii şu anda halihazırda kanun teklifimizde buna yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor" şeklinde konuşmuştu.
Güler, emekli ikramiyelerinin ödenmesiyle ilgili olarak, "Bütçe dengelerimiz açısından orta vadeli program kapsamında emekli aylığı artışlarında da çok ciddi kesintilerle beraber kaynak üretmede zorlandık. Bakın bu yaklaşık dediğim gibi hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı için 4'er bin lira ikramiye için bu yıl bütçemizden SGK'ya 150 milyar TL'ye yakın bir kaynak aktarıyoruz. Bu ikramiye ödenebilmesi için özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor. Yani şu anda bölgesel anlamda savaş riskinin meydana getirdiği petrol fiyat artışları doğal gaz fiyat artışları birçok diğer malum maalesef tedarik zincirinden kaynaklı birçok sıkıntılar var ekonomik ortamda. Dolayısıyla bizim orta vadeli programa uygun olarak bütçemizi bütçe disiplinine çok dikkat etmemiz gerekiyor" demişti.
