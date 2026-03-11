Milyonlar bekliyordu kulislerden sızdı! Bayram ikramiyesi ne zaman ödeniyor?

'EMEKLİ İKRAMİYESİ' AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Emekli bayram ikramiyesi mevcutta 4000 TL olarak uygulanıyor. Bu yıl için 5000 TL rakamı konuşuluyordu. Ancak Güler yaptığı açıklamada "Bu sene SGK bütçesine Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere 4'er bin liralık ikramiye için yaklaşık 150 milyar liralık kaynak aktarılacak arkadaşlar. Yani bu sene için 150 milyar TL'lik özel bir kaynak bütçeden SGK'ya ikramiye bedelleri olarak 17 milyon 700 bin civarında olan emeklimize ödenmek üzere bu kaynaklar aktarılıyor. Tabii şu anda halihazırda kanun teklifimizde buna yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor" şeklinde konuşmuştu.