Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? AK Parti'den son dakika açıklama

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi için son dakika açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesine zam yapılmayacak sinyalini verdi. TBMM'ye sunulan 19 maddelik değişiklikte de emekli bayram ikramiyesine zam düzenlemesi yer almadı. Güler, "4 bin TL'lik bayram

Abone ol

Haftalardır emekli bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacağı tartışılırken, beklenen açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. AK Parti "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

Bayram ikramiyesine zam yok sinyali

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 19 maddelik teklifin içinde emekli bayram ikramiyesi zammının olmadığını söyledi ve şunları kaydetti:

-Teklifte emeklilerin bayram ikramiyesine yönelik bir düzenleme bulunmuyor. Bir çalışmamız yok.

-Bayram ikramiyesinde artış için özel kaynak yaratmamız gerekiyor. -Bölgemizde savaş durumu var, tedarik zincirinden dolayı sıkıntılar var, bütçe disiplinine dikkat etmek gerekiyor.

"Zam için düzenleme yok"

-Biliyorsunuz 17 milyon civarında emeklimiz var. Bu sene SGK bütçesine, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere dörder bin liralık ikramiye için yaklaşık 150 milyar liralık kaynak aktarılacak arkadaşlar.

-Tabii şu anda halihazırda kanun teklifimizde buna yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor."

Bölgemizde savaş var...

"Bayram ikramiyesinde artış için özel kaynak yaratmamız gerekiyor" diyen AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bölgemizde savaş durumu var, tedarik zincirinden dolayı sıkıntılar var, bütçe disiplinine dikkat etmek gerekiyor" şeklinde konuştu.