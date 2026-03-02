BIST 13.361
DOLAR 43,96
EURO 51,49
ALTIN 7.622,52
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI  /  EMEKLİ

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? AK Parti'den son dakika açıklama

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? AK Parti'den son dakika açıklama

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi için son dakika açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesine zam yapılmayacak sinyalini verdi. TBMM'ye sunulan 19 maddelik değişiklikte de emekli bayram ikramiyesine zam düzenlemesi yer almadı. Güler, "4 bin TL'lik bayram

Abone ol

Haftalardır emekli bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacağı tartışılırken, beklenen açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. AK Parti "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığı'na sundu. 

Bayram ikramiyesine zam yok sinyali

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 19 maddelik teklifin içinde emekli bayram ikramiyesi zammının olmadığını söyledi ve  şunları kaydetti:

-Teklifte emeklilerin bayram ikramiyesine yönelik bir düzenleme bulunmuyor. Bir çalışmamız yok.
-Bayram ikramiyesinde artış için özel kaynak yaratmamız gerekiyor.

-Bölgemizde savaş durumu var, tedarik zincirinden dolayı sıkıntılar var, bütçe disiplinine dikkat etmek gerekiyor.

"Zam için düzenleme yok"

-Biliyorsunuz 17 milyon civarında emeklimiz var. Bu sene SGK bütçesine, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere dörder bin liralık ikramiye için yaklaşık 150 milyar liralık kaynak aktarılacak arkadaşlar.

-Tabii şu anda halihazırda kanun teklifimizde buna yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor."

Bölgemizde savaş var...
"Bayram ikramiyesinde artış için özel kaynak yaratmamız gerekiyor" diyen AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bölgemizde savaş durumu var, tedarik zincirinden dolayı sıkıntılar var, bütçe disiplinine dikkat etmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Özgür Erdursun'dan emekli bayram ikramiyesi için ezber bozan hesap
Foto Galeri Özgür Erdursun'dan emekli bayram ikramiyesi için ezber bozan hesap Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 97'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 97'ye yükseldi
Netanyahu ve Trump bu kez istediklerini alamadı! Çağrılar karşılıksız kaldı
Netanyahu ve Trump bu kez istediklerini alamadı! Çağrılar karşılıksız kaldı
3 ABD uçağı Kuveyt'te esrarengiz bir şekilde düşmüştü! Gerçek ortaya çıktı meğer...
3 ABD uçağı Kuveyt'te esrarengiz bir şekilde düşmüştü! Gerçek ortaya çıktı meğer...
Trabzonspor'da Başakşehir maçının kadrosu belli oldu! Onana neden yok?
Trabzonspor'da Başakşehir maçının kadrosu belli oldu! Onana neden yok?
İncirlik tartışmalarına güvenlik kaynaklarından net yanıt: ''İncirlik Türk üssüdür!''
İncirlik tartışmalarına güvenlik kaynaklarından net yanıt: ''İncirlik Türk üssüdür!''
QatarEnergy, "askeri saldırılar" nedeniyle LNG üretimini durdurdu
QatarEnergy, "askeri saldırılar" nedeniyle LNG üretimini durdurdu
Dünyayı kana bularken İsrail Başbakanı Netanyahu Almanya'da, eşi ve oğlu ise Miami'de
Dünyayı kana bularken İsrail Başbakanı Netanyahu Almanya'da, eşi ve oğlu ise Miami'de
İsrail ordusu konum belirterek saldırı tehdidi yayımladı
İsrail ordusu konum belirterek saldırı tehdidi yayımladı
ABD, 3 savaş uçağını kimin düşürdüğünü açıkladı
ABD, 3 savaş uçağını kimin düşürdüğünü açıkladı
İsrail ordusu, Lübnan'a havadan ve denizden saldırılar düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'a havadan ve denizden saldırılar düzenledi
Bakan Uraloğlu açıkladı! İstanbul’a yeni metro istasyonları geliyor
Bakan Uraloğlu açıkladı! İstanbul’a yeni metro istasyonları geliyor
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı