BIST 13.361
DOLAR 43,96
EURO 51,49
ALTIN 7.622,52
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu, Lübnan'a havadan ve denizden saldırılar düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'a havadan ve denizden saldırılar düzenledi

Hizbullah'ın roket attığı gerekçesiyle Lübnan'ı hedef alan İsrail ordusu, başta başkent Beyrut olmak üzere ülke geneline havadan ve denizden saldırılar düzenledi.

Abone ol

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'da ve İran'da eş zamanlı olarak bir dizi saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta üst düzey Hizbullah mensuplarının hassas mühimmatlarla hedef alındığı ileri sürülen açıklamada, saldırıların İsrail Hava Kuvvetleri ve Donanması tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Lübnan'ın Sur kentinde de Hizbullah'a ait bir silah depolama tesisinin hedef alındığı iddia edildi.

İran ile Hizbullah arasındaki bağı derinleştirmek için kullanıldığı savunulan komuta merkezlerini de hedef aldığını ileri süren İsrail ordusu, Hizbullah'ın İran savaşına katılma kararına karşı saldırılara devam edeceği tehdidinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Uraloğlu açıkladı! İstanbul’a yeni metro istasyonları geliyor
Bakan Uraloğlu açıkladı! İstanbul’a yeni metro istasyonları geliyor
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı
Kocaeli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi yaralandı
Kocaeli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi yaralandı
Bankacılık sektörünün net karı ocakta 87,2 milyar lira oldu
Bankacılık sektörünün net karı ocakta 87,2 milyar lira oldu
İTO Başkanı Avdagiç'ten İran savaşı ve Borsa açıklaması
İTO Başkanı Avdagiç'ten İran savaşı ve Borsa açıklaması
Abu Dabi merkezli Odeabank'ın sistemleri kilitlendi
Abu Dabi merkezli Odeabank'ın sistemleri kilitlendi
ABD-İran saldırıları! Rusya'dan açıklama: Hayal kırıklığına uğrattı
ABD-İran saldırıları! Rusya'dan açıklama: Hayal kırıklığına uğrattı
Fenerbahçe'den hakem yönetimine tepki TFF'ye çağrı: Derhal bekliyoruz
Fenerbahçe'den hakem yönetimine tepki TFF'ye çağrı: Derhal bekliyoruz
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? AK Parti'den son dakika açıklama
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? AK Parti'den son dakika açıklama
Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssüne yönelik İHA saldırısı engellendi
Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssüne yönelik İHA saldırısı engellendi
Suudi Arabistan'dan açıklama: Prens Sultan Hava Üssü yakınında 5 İHA imha edildi
Suudi Arabistan'dan açıklama: Prens Sultan Hava Üssü yakınında 5 İHA imha edildi
Fenerbahçe'de kabus! Antalyaspor maçında sakatlanan Semedo'dan kötü haber
Fenerbahçe'de kabus! Antalyaspor maçında sakatlanan Semedo'dan kötü haber