HABER /  EKONOMİ

Emekliye öyle bir zam yapılacakmış ki! Ekonomi uzmanı 2 katı olacak diyor

TÜRKİYE'de son yıllarda yaşanan enflasyon en çok emekli kesimini ezdi. Oran olarak kamu ve özel zamlarından çok daha düşük artışlar alan emeklinin gözü iyileştirme için hükümette. İşte bu noktada ekonomi uzmanı Dr. Şeref Oğuz'dan bomba bir iddia geldi. Dr. Şeref Oğuz, emekliye, maaşını 2 katına çıkarabilecek zam için tarih verdi.

TÜRKİYE'de emeklinin gözü hükümetten gelen 'ekonomi düzelince iyileştirme yapılacak' mesajlarında. Geçen seçimlerden küskün olan emekli kesiminin gönlünü almak için hükümetin genel seçimler öncesi kesenin ağzını açacağı söyleniyor. Türkiye'de bir sonraki genel seçim 2028 tarihinde olacak. Ancak kulislerde seçimlerin bir yıl öne çekileceği iddiaları var. Ekonomi uzmanı Dr. Şeref Oğuz da 2027 Kasım ayında yapılacağı konuşulan erken seçimleri işaret edip emekli için bomba bir haber verdi. 

Emekliye yüzde 100 zam
Bu yılın sonuna doğru “seçim ekonomisi” uygulamalarının devreye girebileceğini belirten Şeref Oğuz, bu süreçte emeklilere yüksek oranlı zam ihtimalinin doğacağını şu şekilde ifade etti:

"Yılın sonuna doğru “seçim ekonomisi” devreye girecek ve tahminim odur ki hem özür dilemek hem de seçim için %100 zam alabilecekler."

"Sandık yoksa emekliye neden para vereyim mantığıyla hareket ediliyor ama fena yanıldılar" ifadelerini kullanan Şeref Oğuz, emeklilerin seçim dönemleri dışında geri planda bırakıldığını vurguladı. Emekli maaşlarının hak edilmiş bir prim karşılığı olmaktan çıkarılıp “iane (yardım)” yaklaşımıyla ele alındığını savunan Oğuz, mevcut emekli aylıklarının ödenen primlerin karşılığı olmadığını söyledi.

Bayram ikramiyesi bu kadar olmalı
Şeref Oğuz'un hesabına göre bayram ikramiyesinin asgari ücret kadar artırılması gerekiyor. Şeref Oğuz'un hesabına göre olması gereken rakam şu:

-2018’de emekli bayram ikramiyesi 1000 lira, asgari ücret ise 1603 TL idi. Yani emekli bayram ikramiyesi asgari ücretin %62,4’ü idi. 2025'te ise ikramiye pula dönmüş ve asgari ücretin % 18’ine kadar gerilemiş oldu. Bu yüzden ikramiye; asgari ücret kadar artırılması, akla ve vicdana uygundur.

-Emekli bayram ikramiyesi 2026 yılı için en az 17 bin 514 lira olmalıdır.

