BIST 13.346
DOLAR 43,95
EURO 51,51
ALTIN 7.532,83
HABER /  DÜNYA

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 97'ye yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 97'ye yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 97'ye ulaştı.

Abone ol

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 1 ölü ve 5 yaralı getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 630 kişinin öldürüldüğü, 1698 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 735 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 97'ye, yaralı sayısının 171 bin 796'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Netanyahu ve Trump bu kez istediklerini alamadı! Çağrılar karşılıksız kaldı
Netanyahu ve Trump bu kez istediklerini alamadı! Çağrılar karşılıksız kaldı
3 ABD uçağı Kuveyt'te esrarengiz bir şekilde düşmüştü! Gerçek ortaya çıktı meğer...
3 ABD uçağı Kuveyt'te esrarengiz bir şekilde düşmüştü! Gerçek ortaya çıktı meğer...
Trabzonspor'da Başakşehir maçının kadrosu belli oldu! Onana neden yok?
Trabzonspor'da Başakşehir maçının kadrosu belli oldu! Onana neden yok?
İncirlik tartışmalarına güvenlik kaynaklarından net yanıt: ''İncirlik Türk üssüdür!''
İncirlik tartışmalarına güvenlik kaynaklarından net yanıt: ''İncirlik Türk üssüdür!''
QatarEnergy, "askeri saldırılar" nedeniyle LNG üretimini durdurdu
QatarEnergy, "askeri saldırılar" nedeniyle LNG üretimini durdurdu
Dünyayı kana bularken İsrail Başbakanı Netanyahu Almanya'da, eşi ve oğlu ise Miami'de
Dünyayı kana bularken İsrail Başbakanı Netanyahu Almanya'da, eşi ve oğlu ise Miami'de
İsrail ordusu konum belirterek saldırı tehdidi yayımladı
İsrail ordusu konum belirterek saldırı tehdidi yayımladı
ABD, 3 savaş uçağını kimin düşürdüğünü açıkladı
ABD, 3 savaş uçağını kimin düşürdüğünü açıkladı
İsrail ordusu, Lübnan'a havadan ve denizden saldırılar düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'a havadan ve denizden saldırılar düzenledi
Bakan Uraloğlu açıkladı! İstanbul’a yeni metro istasyonları geliyor
Bakan Uraloğlu açıkladı! İstanbul’a yeni metro istasyonları geliyor
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı
Kocaeli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi yaralandı
Kocaeli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi yaralandı