Dünyayı kana bularken İsrail Başbakanı Netanyahu Almanya'da, eşi ve oğlu ise Miami'de

ABD ve İsrail ortak operasyonlarla İran’a karşı saldırı başlattı. 28 Şubat günü başlatılan saldırılar misillemelerle devam ediyor.

Bu kapsamda savaşın başrollerinden biri olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun resmi uçağı “Wing of Zion” Almanya’da. Uçak, Uçuş takip verilerine göre, uçak saldırıların yapıldığı gün Birüssebi’den havalanıp akşam saatlerinde Berlin’e iniş yaptı.

GÜVENLİK İÇİN ALMANYA'DA

Uçuş takip sitesi Flight Tracker verilerine göre, Netanyahu’nun uçağı yerel saatle 08.21’de Birüssebi kentindeki hava üssünden kalktı ve akşam saat 21.29’da Berlin’e indi. İsrail hükümeti yetkilileri, uçağın yurt dışına çıkarılmasının güvenlik risklerini minimize etmek amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

EŞİ VE OĞLU MİAMİ'DE

Savaş ortamında Netanyahu Almanya’da bulunurken, eşi ve oğlu ile ilgili görüntüler geldi. ABD medyasında dolaşıma giren görüntülere göre, Netanyahu’nun oğlu ve eşi Miami’de.

Sosyal medya hesaplarından İsrail’deki sığınaklarda bekleyen kişilere verilen mesajda, “Endişeli olabilirsiniz; sizi hızlıca rahatlatayım: Netanyahu’nun oğlu ve eşi Miami’de güvende. Kahvaltıya hazırlanıyorlar” ifadeleri aktarıldı.