BIST 13.361
DOLAR 43,96
EURO 51,49
ALTIN 7.622,52
HABER /  DÜNYA

Dünyayı kana bularken İsrail Başbakanı Netanyahu Almanya'da, eşi ve oğlu ise Miami'de

Dünyayı kana bularken İsrail Başbakanı Netanyahu Almanya'da, eşi ve oğlu ise Miami'de

ABD ve İsrail ortak operasyonlarla İran’a karşı saldırı başlattı. 28 Şubat günü başlatılan saldırılar misillemelerle devam ediyor.

Abone ol

Bu kapsamda savaşın başrollerinden biri olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun resmi uçağı “Wing of Zion” Almanya’da. Uçak, Uçuş takip verilerine göre, uçak saldırıların yapıldığı gün Birüssebi’den havalanıp akşam saatlerinde Berlin’e iniş yaptı.

GÜVENLİK İÇİN ALMANYA'DA

Uçuş takip sitesi Flight Tracker verilerine göre, Netanyahu’nun uçağı yerel saatle 08.21’de Birüssebi kentindeki hava üssünden kalktı ve akşam saat 21.29’da Berlin’e indi. İsrail hükümeti yetkilileri, uçağın yurt dışına çıkarılmasının güvenlik risklerini minimize etmek amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Dünyayı kana bularken İsrail Başbakanı Netanyahu Almanya'da, eşi ve oğlu ise Miami'de - Resim: 0

EŞİ VE OĞLU MİAMİ'DE

Savaş ortamında Netanyahu Almanya’da bulunurken, eşi ve oğlu ile ilgili görüntüler geldi. ABD medyasında dolaşıma giren görüntülere göre, Netanyahu’nun oğlu ve eşi Miami’de.

Sosyal medya hesaplarından İsrail’deki sığınaklarda bekleyen kişilere verilen mesajda, “Endişeli olabilirsiniz; sizi hızlıca rahatlatayım: Netanyahu’nun oğlu ve eşi Miami’de güvende. Kahvaltıya hazırlanıyorlar” ifadeleri aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ordusu konum belirterek saldırı tehdidi yayımladı
İsrail ordusu konum belirterek saldırı tehdidi yayımladı
ABD, 3 savaş uçağını kimin düşürdüğünü açıkladı
ABD, 3 savaş uçağını kimin düşürdüğünü açıkladı
İsrail ordusu, Lübnan'a havadan ve denizden saldırılar düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'a havadan ve denizden saldırılar düzenledi
Bakan Uraloğlu açıkladı! İstanbul’a yeni metro istasyonları geliyor
Bakan Uraloğlu açıkladı! İstanbul’a yeni metro istasyonları geliyor
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı
Kocaeli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi yaralandı
Kocaeli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi yaralandı
Bankacılık sektörünün net karı ocakta 87,2 milyar lira oldu
Bankacılık sektörünün net karı ocakta 87,2 milyar lira oldu
İTO Başkanı Avdagiç'ten İran savaşı ve Borsa açıklaması
İTO Başkanı Avdagiç'ten İran savaşı ve Borsa açıklaması
Abu Dabi merkezli Odeabank'ın sistemleri kilitlendi
Abu Dabi merkezli Odeabank'ın sistemleri kilitlendi
ABD-İran saldırıları! Rusya'dan açıklama: Hayal kırıklığına uğrattı
ABD-İran saldırıları! Rusya'dan açıklama: Hayal kırıklığına uğrattı
Fenerbahçe'den hakem yönetimine tepki TFF'ye çağrı: Derhal bekliyoruz
Fenerbahçe'den hakem yönetimine tepki TFF'ye çağrı: Derhal bekliyoruz
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? AK Parti'den son dakika açıklama
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? AK Parti'den son dakika açıklama