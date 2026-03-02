Netanyahu ve Trump bu kez istediklerini alamadı! Çağrılar karşılıksız kaldı

İran'a kapsamlı bir saldırı başlatan ABD ve İsrail, ülkede bekledikleri halk desteğini alamadı. Netanyahu'nun "Sokaklara dökülün" çağrısına kulak tıkayan İran halkı, bu akşam mevcut yönetime destek için geniş katılımlı bir gösteri düzenleyecek.

Daha önce askeri müdahalede bulundukları ülkelerde içeride halkı kışkırtarak istediklerini alan ABD ve İsrail, savaşta üç gün geride kalmasına rağmen İran'da bekledikleri halk desteğini alamadı.

Saldırıların ardından İranlı yetkililer, vatandaşları ülke genelindeki şehirlerin ana meydanlarına ve Tahran'daki İslam Devrimi Meydanı'na davet etti.

Programların saat 20.00 itibarıyla başlayacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "İran'ın asil ve şehit seven milletini, ülke genelindeki şehirlerin ana meydanlarında ve Tahran'daki İslam Devrimi Meydanı'nda büyük bir buluşmaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı. Etkinliklerin ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirileceği, Tahran'daki programın ise dini heyetlerin katılımıyla yapılacağı bildirildi.

Çağrının bir yandan mevcut yönetime verilen desteği uluslararası kamuoyuna göstermek, diğer yandan içeride olası karışıklık girişimlerine karşı güçlü bir mesaj vermek amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

Netanyahu'dan "sokaklara dökülün" çağrısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise dün yayımladığı video mesajda İran halkına seslendi. Netanyahu, "İran'ın cesur halkının zulmün zincirlerinden kurtulması için gerekli koşulları yaratacağız. Bu, nesilde bir kez gelen bir fırsat. Rejimi devirmek için milyonlarca insanla birlikte sokaklara dökülmeniz gereken an geldi" ifadelerini kullandı.

Trump: Size istediğinizi veren bir başkanınız var

İran'a yönelik saldırılarla ilgili 'ulusa sesleniş' konuşması yapan Trump ise "İran’ın büyük ve gururlu halkına bu gece şunu söylüyorum: Özgürlüğünüzün saati yaklaştı." deyip şöyle devam etti:

"Sığınakta kalın. Evlerinizden çıkmayın. Dışarısı çok tehlikeli. Bombalar her yere düşecek. Biz işimizi bitirdiğimizde, hükümetinizi devralın. Muhtemelen nesiller boyunca tek şansınız bu olacak. Yıllardır Amerika’dan yardım istediniz ama hiç alamadınız. Hiçbir başkan bu gece benim yapmaya hazır olduğumu yapmaya istekli olmadı. Şimdi size istediğinizi veren bir başkanınız var. Bakalım nasıl karşılık vereceksiniz. Amerika sizi ezici güç ve yıkıcı bir kuvvetle destekliyor. Şimdi kaderinizi kontrol altına alma ve elinizin uzanabileceği kadar yakın olan müreffeh ve görkemli geleceği serbest bırakma zamanı. Bu, harekete geçme anıdır. Bu fırsatı kaçırmayın. Tanrı Amerika’nın silahlı kuvvetlerindeki cesur kadın ve erkekleri korusun. Tanrı Amerika Birleşik Devletleri’ni korusun. Tanrı hepinizi korusun. Teşekkür ederim."